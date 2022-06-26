Литва накладе вето на дозвіл транзиту російських товарів із Калінінграда до рф

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Так, повідомляється, що на даний момент Європейська комісія готує документ, що дозволяє перевозити підсанкційні російські вантажі до Калінінграда, тобто "з росії до росії", але через територію Європейського Союзу. Про нього буде озвучено наступного тижня, пише портал із посиланням на джерела, знайомі з перебігом справи.

При цьому наголошується, що напередодні глава Литовської республіки Гітанас Науседа заявив, що Вільнюс не піде на компроміс щодо дотримання санкційних заходів і залізничний транзит не буде відновлено в Калінінградську область.

Нагадаємо

Литовські залізниці з суботи перестали здійснювати транзит низки російських товарів, які потрапили під санкції Європейського Союзу.

Раніше глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз не блокує сполучення Калінінграда з росією, проте хоче уникнути обходу санкцій.