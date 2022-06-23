ЕС не блокирует сообщение с Калининградом, не видит в ситуации опасности - Боррель

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“Во-первых, в Калининграде нет блокады. Литовская администрация выполняет указания Европейской комиссии в соответствии с нашими санкциями. Но, в то же время, мы хотим установить контроль, который мог бы предотвратить любой вид обхода санкций, а не препятствовать трафику. И Еврокомиссия и Европейская служба внешних связей собираются пересмотреть руководящие принципы, чтобы уточнить, что мы не хотим блокировать или предотвращать движение между россией и Калининградом. Есть две цели: предотвратить обход санкций и не блокировать трафик. Обе цели должны быть возможны, и мы работаем над этим”, — сказал Боррель.

Детали

В то же время, отметил глава европейской дипломатии, есть некоторые товары, которые находятся под контролем, который должен осуществляться “разумным образом”, дабы соблюдать санкции, но не препятствовать движению между Калининградом и россией.

У Борреля также поинтересовались, насколько, по его мнению, опасна ситуация вокруг Калининграда в настоящее время.

“Я не думаю, что она опасна, но, как я уже объяснял, Еврокомиссия и Европейская служба внешних связей работают над руководящими принципами, чтобы убедиться, что нет никаких обходов санкций и чтоб не создавать проблем для транзита”, — ответил он.

Напомним

Литовские железные дороги прекращают транзит ряда российских товаров, попавших под санкции Европейского союза, в Калининград.

Глава комиссии совета федерации по защите суверенитета Андрей Климов ранее заявил, что ЕС нужно исправить ситуацию с блокадой Калининграда, в противном случае у россии будут “развязаны руки” для решения вопроса транзита любыми способами.

По его словам, это “прямая агрессия, вынуждающая прибегнуть к самозащите”.