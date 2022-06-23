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ЄС не блокує сполучення з Калінінградом, не бачить у ситуації небезпеки - Боррель

ЄС не блокує сполучення з Калінінградом, не бачить у ситуації небезпеки - Боррель

Київ • УНН

 • 147361 перегляди

КИЇВ. 23 червня. УНН. Євросоюз не блокує сполучення Калінінграда з рф, проте хоче уникнути обходу санкцій. Про це заявив верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель, спілкуючись із журналістами на полях Європейської ради, пише УНН.

Цитата

“По-перше, в Калінінграді немає блокади. Литовська адміністрація виконує вказівки Європейської комісії, відповідно до наших санкцій. Але, в той же час, ми хочемо встановити контроль, який міг запобігти будь-якому виду обходу санкцій, а не перешкоджати трафіку. І Єврокомісія та Європейська служба зовнішніх зв'язків збираються переглянути керівні принципи, щоб уточнити, що ми не хочемо блокувати чи запобігати руху між росією та Калінінградом. Є дві мети: запобігти обходу санкцій і не блокувати трафік. Обидві цілі повинні бути можливі, і ми працюємо над цим”, — сказав Боррель.

Деталі

У той же час, зазначив глава європейської дипломатії, є деякі товари, які знаходяться під контролем, який повинен здійснюватися “розумним чином”, щоб дотримуватися санкцій, але не перешкоджати руху між Калінінградом та росією.

У Борреля також поцікавилися, наскільки, на його думку, небезпечна ситуація навколо Калінінграда наразі.

“Я не думаю, що вона небезпечна, але, як я вже пояснював, Єврокомісія та Європейська служба зовнішніх зв'язків працюють над керівними принципами, щоб переконатися, що немає жодних обходів санкцій і щоб не створювати проблем для транзиту”, — відповів він.

Нагадаємо

Литовські залізниці припиняють транзит низки російських товарів, що потрапили під санкції Європейського союзу, в Калінінград.

Голова комісії ради федерації із захисту суверенітету Андрій Клімов раніше заявив, що ЄС потрібно виправити ситуацію з блокадою Калінінграда, у інакше у росії будуть “розв'язані руки” на вирішення питання транзиту будь-якими способами.

За його словами, це “пряма агресія, що змушує вдатися до самозахисту”.

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