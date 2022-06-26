Литва наложит вето на разрешение транзита российских товаров из Калининграда в рф

Детали

Так, сообщается что в данный момент Европейская комиссия готовит документ, позволяющий перевозить подсанкционные российские грузы в Калининград, то есть "из россии в россию", но через территорию Европейского Союза. О нем будет озвучено на следующей неделе, пишет портал со ссылкой на источники, знакомые с ходом дела.

При этом отмечается что накануне глава Литовской республики Гитанас Науседа заявил, что Вильнюс не пойдет на компромисс в части соблюдения санкционных мер и железнодорожный транзит не будет восстановлен в Калининградскую область.

Напомним

Литовские железные дороги с субботы перестали совершать транзит ряда российских товаров, попавших под санкции Европейского союза.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не блокирует сообщение Калининграда с рф, однако хочет избежать обхода санкций.