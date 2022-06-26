Литва не снимет ограничения на транзит в Калининград.
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июня. УНН. Президент Литвы Гитанас Науседа на своей странице в Facebook сообщил, что Литва не снимет ограничения на транзит в Калининград. Об этом пишет УНН.
Детали
Калининградский транзит работает с 2004 года, когда Литва присоединилась к Европейскому Союзу. Условия транзита обсуждались в соглашении ЕС-россия, где ЕС не несет в одностороннем порядке ответственности за их выполнение.
Как отметил литовский президент, Литва активно участвует в принятых решениях по санкциям против россии. Четвертый пакет содержит определенные группы товаров (сталь, черные металлы, товары роскоши), встал вопрос, какие санкции применяет в случае Калининградского транзита.
Цитата
“Обсудил эту тему с Урсулой фон дер Ляйен, президентом Европейской комиссии в Брюсселе. Совершенно понятно, что Литва должна ввести и внедрить санкции ЕС. Литва должна поддерживать и поддерживать контроль за товарами, которые перевозятся через ее территорию, и не может быть говорить о каких-то „коридорах“, а также о мыслях об унижении россии в ответ на угрозы Кремля”, — говорится в сообщении.
Как отметил президент Литвы, правительство их страны должно срочно начать консультации с Еврокомиссией, чтобы введение санкций не помешало интересам Литвы или международным договоренностям.
Напомним
Литовские железные дороги с субботы перестали совершать транзит ряда российских товаров, попавших под санкции Европейского союза.