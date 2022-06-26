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Литва не зніме обмеження на транзит до Калінінграда

Литва не зніме обмеження на транзит до Калінінграда

Київ • УНН

 • 177075 перегляди

КИЇВ. 26 червня. УНН. Президент Литви Гітанас Науседа на своїй сторінці у Facebook повідомив, що Литва не зніме обмеження на транзит до Калінінграда. Про це пише УНН.

Деталі

Калінінградський транзит працює з 2004 року, коли Литва приєдналася до Європейського Союзу. Умови транзиту обговорювалися в угоді ЄС-росія, де ЄС не несе в односторонньому порядку відповідальності за їх виконання.

Як зазначив литовський президент, Литва бере активну участь у прийняті рішення щодо санкцій проти росії. Четвертий пакет містить певні групи товарів (сталь, чорні метали, товари розкоші), постало питання щодо того, які санкції застосовує у разі Калінінградського транзиту.

Цитата

“Обговорив цю тему з Урсулою фон дер Ляєн, президентом Європейської комісії в Брюсселі. Абсолютно зрозуміло, що Литва має запровадити та буде впроваджувати санкції ЄС. Литва повинна підтримувати та підтримуватиме контроль за товарами, які перевозяться через її територію, і не може бути говорити про якісь „коридори“, а також про думки про приниження росії у відповідь на погрози Кремля”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначив президент Литви, уряд їх країни має терміново розпочати консультації з Єврокомісією, щоб запровадження санкцій не зашкодило інтересам Литви чи міжнародним домовленостям.

Нагадаємо

Литовські залізниці з суботи перестали здійснювати транзит низки російських товарів, які потрапили під санкції Європейського союзу.

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