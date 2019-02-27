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Литовський футбол опинився в епіцентрі податкового скандалу

Литовський футбол опинився в епіцентрі податкового скандалу

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КИЇВ. 27 лютого. УНН. Борг Литовської федерації футболу (ЛФФ) по податках становить 1,3 млн євро. Про це свідчать результати аудиторської перевірки, проведеної Державною податковою інспекцією Литви, передає УНН з посиланням на tv3.lt

Податківці проводили перевірку ЛФФ в період з 2013 по 2016 рр.

"Перевіряли контракти з тренерами, нашу діяльність, стадіони, проекти, питання ПДВ", - розповів генеральний секретар ЛФФ Едгарас Станкявічюс.

За словами генерального секретаря ЛФФ Едгараса Станкявічюса, для покриття податкової заборгованості федерація збирається взяти кредит.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Динамо" звинуватили в несплаті податків

Ще одне податкове навантаження може звалитися на ЛФФ за результатами перевірки за 2017-2018 рр, додав генсек Федерації.

У порівнянні з минулими роками бюджет ЛФФ скоротився на 1,5 млн євро і становить 8,7 млн євро. Левову частку бюджету складають надходження з УЄФА і ФІФА - 7,97 млн євро.

Нагадаємо, як писав УНН, футболіст Ленс звинуватив столичне "Динамо" в несплаті понад 3 млн грн податків з зарплати. З такою заявою він звернувся до Палати вирішення суперечок ФІФА, додатково зажадавши від клубу погасити і заборгованість по зарплаті в розмірі 8 млн. грн.

Відзначимо, що "Динамо" вже не перший раз звинувачують у несплаті податків до українського бюджету в повному обсязі. ЗМІ відзначають, що клуб мінімізує податкові відрахування шляхом декларації мізерних зарплат свої гравців. Реальні ж заробітки футболісти отримують з офшорних компаній.

За даними Андрія Павловського, завдяки такій офшорній схемі фінансування, ФК за останні 5 років міг не доплатить до пенсійного фонду більше 440 млн. грн.

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