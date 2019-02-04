"Динамо" подводит своих игроков-иностранцев под "налоговый" криминал - эксперт

"Это болезнь всего нашего футбола, когда, к сожалению, иностранным игрокам выплачиваются суммы значительно больше, чем декларируют официально. Двойная бухгалтерия, через оффшоры или на счета футболистов в оффшорных зонах. В твердой валюте они получают значительно большие суммы, чем показывают. Это уже большая проблема для государства в целом, ведь значительная сумма денег защищена от налогообложения, от выплат в Пенсионный фонд. И это, конечно, проблема для самих футболистов и стран, которые они представляют. Когда такие игроки возвращаются на родину, они должны показать официальные выплаты, которые они здесь получили. А из тех денег, что они получили через оффшоры, налоги не уплачиваются ни здесь, в Украине, ни там у них на родине. Именно поэтому к ним могут возникать серьезные вопросы.

В большинстве стран за уклонение от уплаты налогов предусмотрена суровая ответственность, вплоть до уголовной. Более того, в других странах есть соответствующая финансовая полиция, другие органы, которые имеют право вести расследование по фактам уклонения от уплаты налогов. Такие прецеденты были относительно других футболистов - в Испании по топовых игроков, там штрафы очень серьезные", - рассказал он.

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По словам Павловского, украинским ФК давно стоит перейти на белые зарплаты и не скрывать свои доходы, чтобы перестать портить имидж Украины.

"Тогда в игроков не будет претензий, ни в Украине, ни в другой стране. Тем более, если они здесь заплатят налоги - то у большинства стран ЕС есть договор о запрете двойного налогообложения. Футболист, который оплатит налоги в Украине, наполнив при этом нашу казну, не обязан будет платить их повторно у себя на Родине. А если не заплатит - то его обязательно спросят, сколько ты недоплатил, почему, и все может завершиться криминалом", - резюмировал эксперт.

Напомним, Лэнс обвинил "Динамо" в неуплате более 3 млн грн налогов с зарплаты. С таким заявлением он обратился в Палату разрешения споров ФИФА. Таким образом проблема налоговых махинаций столичного клуба (через оффшорное финансирование ФК) впервые была зафиксирована на таком высоком футбольном уровне.