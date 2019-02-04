“Динамо” підводить своїх гравців-іноземців під “податковий” кримінал - експерт

“Це хвороба всього нашого футболу, коли, на жаль, іноземним гравцям виплачуються суми значно більші, ніж декларують офіційно. Подвійна бухгалтерія, через офшори або на рахунки футболістів в офшорних зонах. У твердій валюті вони отримують значно більші суми, аніж показують. Це уже велика проблема для держави в цілому, адже значна сума грошей приховується від оподаткування, від виплат до Пенсійного фонду. І це, звичайно, проблема для самих футболістів і країн, які вони представляють. Коли такі гравці повертаються на Батьківщину, вони мають показати офіційні виплати, які вони тут отримали. А з тих грошей, що вони отримали через офшори, податки не сплачуються ні тут, в Україні, ні там у них на Батьківщині. Саме через до них можуть виникати серйозні питання.

У більшості країн за ухиляння від сплати податків передбачена сурова відповідальність, аж до кримінальної. Більше того, у інших країнах є відповідна фінансова поліція, інші органи, які мають право вести розслідування за фактами ухиляння від сплати податків. Такі прецеденти були щодо інших футболістів — в Іспанії щодо топових гравців, там штрафи дуже серйозні”, — розповів він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Справа Ленса: ФІФА винесло вердикт проти ФК "Динамо“

За словами Павловського, українським ФК давно варто перейти на білі зарплати та не приховувати свої реальні доходи, щоб перестати псувати імідж України.

“Тоді до гравців не буде претензій, ані в Україні, ані в іншій країні. Тим більше, якщо вони тут сплатять податки — то у більшості країн ЄС є договір про заборону подвійного оподаткування. Футболіст, який сплатить податки в Україні, наповнивши при цьому нашу казну, не зобов’язаний буде сплачувати їх повторно у себе на Батьківщині. А якщо не сплатить — то його обов’язково запитають, скільки ти недоплатив, чому, і все може завершитися криміналом”, — резюмував експерт.

Нагадаємо, Ленс звинуватив “Динамо” у несплаті понад 3 млн грн податків з його зарплати. Із такою заявою він звернувся до Палати вирішення спорів ФІФА. Таким чином проблема податкових махінацій столичного клубу (через офшорне фінансування ФК) вперше була зафіксована на такому високому футбольному рівні.