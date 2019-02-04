“Динамо” підводить своїх гравців-іноземців під “податковий” кримінал - експерт

ukru
22 березня, 17:51 • 103670 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 151754 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 126348 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 125699 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 116295 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 111258 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 158545 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 170045 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 156342 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 264454 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
6 м/с
39 %
757 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Зарплата очільника МВС України за 2024 рік склала понад 1,5 млн грн: що ще задекларував міністр

Зарплата очільника МВС України за 2024 рік склала понад 1,5 млн грн: що ще задекларував міністр

23 березня, 04:17 • 80680 перегляди
Шквальний вітер та похолодання: яким областям не пощастить з погодою сьогодні

Шквальний вітер та похолодання: яким областям не пощастить з погодою сьогодні

23 березня, 04:43 • 93280 перегляди
В IT-системі "Укрзалізниці" технічний збій: онлайн-сервіси не працюють

В IT-системі "Укрзалізниці" технічний збій: онлайн-сервіси не працюють

23 березня, 06:56 • 100098 перегляди
Колишнього прокурора США Джесіку Абер знайшли мертвою

Колишнього прокурора США Джесіку Абер знайшли мертвою

23 березня, 07:47 • 85685 перегляди
У Києві збільшилась кількість постраждалих від атаки російських дронів

У Києві збільшилась кількість постраждалих від атаки російських дронів

08:31 • 90995 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 181559 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 264484 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 225215 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 208451 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 173931 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 77775 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 73578 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 87688 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 69369 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 98299 перегляди
Актуальне
“Динамо” підводить своїх гравців-іноземців під “податковий” кримінал - експерт

“Динамо” підводить своїх гравців-іноземців під “податковий” кримінал - експерт

Київ • УНН

 • 12136 перегляди

КИЇВ. 4 лютого. УНН. Виплата забортних плат у конвертах та через підконтрольні офшорні структури — проблема вітчизняних футбольних клубів. Зокрема, ФК "Динамо"(Київ) погорів на цьому вже й на міжнародному рівні. Через спробу власників українських ФК ухилитися від сплати податків, іноземні гравці потім мають проблеми з податковими органами у країнах свого походження. Про це у коментарі УНН розповів експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський, коментуючи рішення ФІФА у справі “Ленс проти “Динамо”.

“Це хвороба всього нашого футболу, коли, на жаль, іноземним гравцям виплачуються суми значно більші, ніж декларують офіційно. Подвійна бухгалтерія, через офшори або на рахунки футболістів в офшорних зонах. У твердій валюті вони отримують значно більші суми, аніж показують. Це уже велика проблема для держави в цілому, адже значна сума грошей приховується від оподаткування, від виплат до Пенсійного фонду. І це, звичайно, проблема для самих футболістів і країн, які вони представляють. Коли такі гравці повертаються на Батьківщину, вони мають показати офіційні виплати, які вони тут отримали. А з тих грошей, що вони отримали через офшори, податки не сплачуються ні тут, в Україні, ні там у них на Батьківщині. Саме через до них можуть виникати серйозні питання.

У більшості країн за ухиляння від сплати податків передбачена сурова відповідальність, аж до кримінальної. Більше того, у інших країнах є відповідна фінансова поліція, інші органи, які мають право вести розслідування за фактами ухиляння від сплати податків. Такі прецеденти були щодо інших футболістів — в Іспанії щодо топових гравців, там штрафи дуже серйозні”, — розповів він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Справа Ленса: ФІФА винесло вердикт проти ФК "Динамо“

За словами Павловського, українським ФК давно варто перейти на білі зарплати та не приховувати свої реальні доходи, щоб перестати псувати імідж України.

“Тоді до гравців не буде претензій, ані в Україні, ані в іншій країні. Тим більше, якщо вони тут сплатять податки — то у більшості країн ЄС є договір про заборону подвійного оподаткування. Футболіст, який сплатить податки в Україні, наповнивши при цьому нашу казну, не зобов’язаний буде сплачувати їх повторно у себе на Батьківщині. А якщо не сплатить — то його обов’язково запитають, скільки ти недоплатив, чому, і все може завершитися криміналом”, — резюмував експерт.

Нагадаємо, Ленс звинуватив “Динамо” у несплаті понад 3 млн грн податків з його зарплати. Із такою заявою він звернувся до Палати вирішення спорів ФІФА. Таким чином проблема податкових махінацій столичного клубу (через офшорне фінансування ФК) вперше була зафіксована на такому високому футбольному рівні

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,726.20
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$2,009.16