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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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Литовский футбол оказался в эпицентре налогового скандала

Литовский футбол оказался в эпицентре налогового скандала

Киев  •  УНН

 • 7765 просмотра

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Долг Литовской федерации футбола (ЛФФ) по налогам составляет 1,3 млн евро. Об этом свидетельствуют результаты аудиторской проверки, проведенной Государственной налоговой инспекцией Литвы, передает УНН со ссылкой на tv3.lt

Налоговики проводили проверку ЛФФ в период с 2013 по 2016 гг.

"Проверяли контракты с тренерами, нашу деятельность, стадионы, проекты, вопросы НДС", - рассказал генеральный секретарь ЛФФ Эдгарас Станкявичюс.

По словам генерального секретаря ЛФФ Эдгараса Станкявичюса, для покрытия налоговой задолженности федерация собирается взять кредит.

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Еще одно налоговое бремя может свалиться на ЛФФ по результатам проверки за 2017-2018 гг, добавил генсек Федерации.

В сравнении с прошлыми годами бюджет ЛФФ сократился на 1,5 млн евро и составляет 8,7 млн евро. Львиную долю бюджета составляют поступления из УЕФА и ФИФА — 7,97 млн евро.

Напомним, как писал УНН, футболист Лэнс обвинил столичное "Динамо" в неуплате более 3 млн грн налогов с зарплаты. С таким заявлением он обратился в Палату разрешения споров ФИФА, дополнительно потребовав от клуба погасить и задолженность по зарплате в размере 8 млн. грн.

Отметим, что "Динамо" уже не первый раз обвиняют в неуплате налогов в украинский бюджет в полном объеме. СМИ отмечают, что клуб минимизирует налоговые отчисления путем декларации мизерных зарплат свои игроков. Реальные же заработки футболисты получают с оффшорных компаний. 

По данным Андрея Павловского, благодаря такой оффшорной схеме финансирования, ФК за последние 5 лет мог не доплатит в пенсионный фонд более 440 млн. грн.

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