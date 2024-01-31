Літо на Південному полюсі: українські полярники показали, як виглядають зелені схили Антарктики
Київ • УНН
Українські полярники зі станції "Академік Вернадський" показали, яким яскравим буває літо в Антарктиці, коли тануть сніги
З початком літа в Антарктиці почали танути сніги, а місцеві скелі вкрились шаром унікальної зелені. Про це розповіли українські вчені з Національного антарктичного центру, передає УНН.
Деталі
Вчені кажуть, що зазвичай з Антарктикою асоціюються лише сніг, крига, мороз і бурульки, проте зараз у них літо. В цей час температура повітря коливається близько 0℃. Зокрема, нинішнього літа найвища досягла +5℃ (3 січня), а найнижча опустилася до -1,2℃ (12 січня).
Звісно, за таких умов сніги тануть, а Антарктика набуває зеленого кольору, адже з-під білого покриву виринає унікальна антарктична рослинність
Зазначається, що серед місцевої флори – два види судинних рослин. Це щучник антарктичний та перлинниця. Щучник є родичем нашого вівса а перлинниця належить до родини гвоздикових.
Українські полярники виявили в Антарктиді рідкісне явище снігових "пончиків"28.01.24, 00:03 • 41048 переглядiв
В Центрі додають, що крім них, в Антарктиці є також близько 100 видів мохів та лишайників.
Доповнення
Українські полярники досліджують як впливає зміна клімату на антарктичну рослинність. Для цього вони ведуть облік кущів та їхнє поширення.
Розростатися антарктичним рослинам, крім зміни клімату, допомагають… пінгвіни. Адже саме вони щедро "удобрюють" скелі та вузькі ділянки ґрунтів, роблячи їх придатними для подальшого озеленення
У Центрі також зауважили, що інколи полярники навіть використовують дрони для картографування рослинності.
Нагадаємо
Українські полярники показали, як пінгвіни Аделі "їздять" по антарктичних схилах. Вчені пояснили, що таким чином птахи заощаджують енергію, під час пересування на суші.