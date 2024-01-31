Лето на Южном полюсе: украинские полярники показали, как выглядят зеленые склоны Антарктики
Украинские полярники со станции "Академик Вернадский" показали, каким ярким бывает лето в Антарктике, когда тают снега.
В Пакистане экс-премьера приговорили к 10 годам тюрьмы за разглашение гостайны
Бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан был приговорен к 10 годам заключения за разглашение государственной тайны. Это произошло за несколько дней до выборов.
Дроновая атака Харькова: оккупанты попали по двум жилым домам, травмированы три человека
Три человека в Харькове получили легкие синяки и стресс от попадания российского снаряда в жилой дом.
Зеленский отозвал увольнение Залужного с должности Главкома после реакции общественности - Financial Times
Попытка президента Зеленского отстранить от командования популярного генерала Валерия Залужного вызвала возмущение общественности, которая предотвратила его увольнение.
Boeing отозвал запрос на исключение из правил безопасности в отношении 737-7 Max после того, как у самолета отвалилась дверь
После того, как у самолета Boeing 737 Max над Орегоном отвалилась дверь аварийного выхода, компания Boeing отозвала свой запрос на получение исключения из правил безопасности от FAA, чтобы разрешить поставки и полеты новой модели 737-7 Max.
Атака дронов на Харьков: глава ОВА сообщил подробности о повреждениях
По словам Синегубова, повреждена исключительно гражданская инфраструктура, осмотр мест продолжается.
Евровидение-2024: в каком из полуфиналов выступит представитель от Украины
Жеребьевка полуфиналов песенного конкурса "Евровидение-2024" определила, что Украина выступит в первой части первого полуфинала 7 мая.
Марьинское направление: украинские защитники уничтожили 12 единиц бронетехники врага во время штурма вблизи Константиновки - Генштаб
Самым горячим участком фронта остается Марьинское направление, где за минувшие сутки украинские защитники отбили 14 вражеских обстрелов, уничтожив 12 единиц бронетехники во время одного штурма вблизи Константиновки.
Оккупанты направили на Харьковскую область минимум 6 вражеских БПЛА: есть повреждения гражданской инфраструктуры
Российская армия отправила по меньшей мере 6 вражеских беспилотников для атаки на гражданскую инфраструктуру в Харьковской области, повредив объекты.
Оккупанты атаковали Харьков "шахедом": есть пожар на месте попадания
В Харькове прогремели взрывы. Городской голова сообщает о попадании и пожаре. Информации о пострадавших нет.