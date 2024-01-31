Лето на Южном полюсе: украинские полярники показали, как выглядят зеленые склоны Антарктики

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рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области
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Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева
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Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева

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Гуменюк рассказала о ситуации на оккупированной рф Кинбурнской косе
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Гуменюк рассказала о ситуации на оккупированной рф Кинбурнской косе

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Гетманцева нужно привлечь к ответственности по статье госизмена за его действия против бизнеса - политолог
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Гетманцева нужно привлечь к ответственности по статье госизмена за его действия против бизнеса - политолог

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Трасса М-17 находится хоть и не под абсолютным, но огневым контролем Сил обороны - Гуменюк
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Трасса М-17 находится хоть и не под абсолютным, но огневым контролем Сил обороны - Гуменюк

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Полномочия НБУ необходимо существенно сузить - экономический эксперт
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Полномочия НБУ необходимо существенно сузить - экономический эксперт

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Непонятно, почему судьи ВС, у которых в рамках дела Князева нашли "меченые купюры", до сих пор без подозрений - Transparency International Украина
30 январь 2024, 08:56  •  129710 просмотра

Непонятно, почему судьи ВС, у которых в рамках дела Князева нашли "меченые купюры", до сих пор без подозрений - Transparency International Украина

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Восстановление Киевской области: Руслан Кравченко объяснил причины отклонения некоторых тендерных предложений
30 январь 2024, 07:05  •  127285 просмотра

Восстановление Киевской области: Руслан Кравченко объяснил причины отклонения некоторых тендерных предложений

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В комитете ВР сообщили, когда могут рассмотреть законопроекты об использовании биоматериала погибших
29 январь 2024, 12:40  •  148178 просмотра

В комитете ВР сообщили, когда могут рассмотреть законопроекты об использовании биоматериала погибших

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Насыщенная неделя, требующая спокойствия: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 января – 4 февраля
29 январь 2024, 10:36  •  160840 просмотра

Насыщенная неделя, требующая спокойствия: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 января – 4 февраля

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Лето на Южном полюсе: украинские полярники показали, как выглядят зеленые склоны Антарктики

Украинские полярники со станции "Академик Вернадский" показали, каким ярким бывает лето в Антарктике, когда тают снега.

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Лето на Южном полюсе: украинские полярники показали, как выглядят зеленые склоны Антарктики

В Пакистане экс-премьера приговорили к 10 годам тюрьмы за разглашение гостайны

Бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан был приговорен к 10 годам заключения за разглашение государственной тайны. Это произошло за несколько дней до выборов.

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Дроновая атака Харькова: оккупанты попали по двум жилым домам, травмированы три человека

Три человека в Харькове получили легкие синяки и стресс от попадания российского снаряда в жилой дом.

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Попытка президента Зеленского отстранить от командования популярного генерала Валерия Залужного вызвала возмущение общественности, которая предотвратила его увольнение.

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Boeing отозвал запрос на исключение из правил безопасности в отношении 737-7 Max после того, как у самолета отвалилась дверь

После того, как у самолета Boeing 737 Max над Орегоном отвалилась дверь аварийного выхода, компания Boeing отозвала свой запрос на получение исключения из правил безопасности от FAA, чтобы разрешить поставки и полеты новой модели 737-7 Max.

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Boeing отозвал запрос на исключение из правил безопасности в отношении 737-7 Max после того, как у самолета отвалилась дверь

Атака дронов на Харьков: глава ОВА сообщил подробности о повреждениях

По словам Синегубова, повреждена исключительно гражданская инфраструктура, осмотр мест продолжается.

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Евровидение-2024: в каком из полуфиналов выступит представитель от Украины

Жеребьевка полуфиналов песенного конкурса "Евровидение-2024" определила, что Украина выступит в первой части первого полуфинала 7 мая.

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Самым горячим участком фронта остается Марьинское направление, где за минувшие сутки украинские защитники отбили 14 вражеских обстрелов, уничтожив 12 единиц бронетехники во время одного штурма вблизи Константиновки.

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Оккупанты направили на Харьковскую область минимум 6 вражеских БПЛА: есть повреждения гражданской инфраструктуры

Российская армия отправила по меньшей мере 6 вражеских беспилотников для атаки на гражданскую инфраструктуру в Харьковской области, повредив объекты.

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Оккупанты атаковали Харьков "шахедом": есть пожар на месте попадания

В Харькове прогремели взрывы. Городской голова сообщает о попадании и пожаре. Информации о пострадавших нет.

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Оккупанты атаковали Харьков "шахедом": есть пожар на месте попадания