Лето на Южном полюсе: украинские полярники показали, как выглядят зеленые склоны Антарктики

С началом лета в Антарктике начали таять снега, а местные скалы покрылись слоем уникальной зелени. Об этом рассказали украинские ученые из Национального антарктического центра, передает УНН.

Детали

Ученые говорят, что обычно с Антарктикой ассоциируются только снег, лед, мороз и сосульки, однако сейчас у них лето. В это время температура воздуха колеблется около 0℃. В частности, нынешним летом самая высокая достигла +5℃ (3 января), а самая низкая опустилась до -1,2℃ (12 января).

Конечно, при таких условиях снега тают, а Антарктика приобретает зеленый цвет, ведь из-под белого покрова выныривает уникальная антарктическая растительность - рассказывают ученые.

Отмечается, что среди местной флоры - два вида сосудистых растений. Это щучник антарктический и жемчужница. Щучник является родственником нашего овса а жемчужница относится к семейству гвоздичных.

Украинские полярники обнаружили в Антарктиде редкое явление снежных "пончиков"

В Центре добавляют, что кроме них, в Антарктике есть также около 100 видов мхов и лишайников.

Дополнение

Украинские полярники исследуют как влияет изменение климата на антарктическую растительность. Для этого они ведут учет кустов и их распространение.

Разрастаться антарктическим растениям, кроме изменения климата, помогают... пингвины. Ведь именно они щедро "удобряют" скалы и узкие участки почв, делая их пригодными для дальнейшего озеленения - объяснили ученые.

В Центре также отметили, что иногда полярники даже используют дроны для картографирования растительности.

Напомним

Украинские полярники показали, как пингвины Адели "ездят" по антарктическим склонам. Ученые объяснили, что таким образом птицы экономят энергию, во время передвижения на суше.