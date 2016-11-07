Літня кухня горіла на Донеччині внаслідок влучення вибухонебезпечного предмету
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. На Донеччині внаслідок влучення вибухонебезпечного предмету пожежа сталася в літній кухні на території приватного домогосподарства. Про це УНН повідомили у перс-службі ГУ ДСНС у Донецькій області.
Так, 6 листопада о 14:50 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу за адресою: Донецька область, Мар’їнський район, м. Красногорівка, вул. 1-го травня.
На місці події рятувальники з’ясували, що пожежа відбувається в літній кухні на території приватного домогосподарства.Рятувальники локалізували пожежу на площі 28 кв. м о 15:32, а остаточно ліквідували о 15:42.