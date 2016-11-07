Летняя кухня горела в Донецкой области в результате попадания взрывоопасного предмета
Киев • УНН
КИЕВ. 7 сентября. УНН. В Донецкой области в результате попадания взрывоопасного предмета пожар произошел в летней кухне на территории частного домохозяйства. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГУ ГосЧС в Донецкой области.
Так, 6 ноября в 14:50 спасателям поступило сообщение о пожаре по адресу: Донецкая область, Марьинский район, г. Красногоровка, ул. 1-го мая.
На месте происшествия спасатели выяснили, что горит летняя кухня на территории частного домохозяйства. Спасатели локализовали пожар на площади 28 кв. м в 15:32, а окончательно ликвидировали в 15:42.