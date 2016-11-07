Летняя кухня горела в Донецкой области в результате попадания взрывоопасного предмета

Так, 6 ноября в 14:50 спасателям поступило сообщение о пожаре по адресу: Донецкая область, Марьинский район, г. Красногоровка, ул. 1-го мая.

На месте происшествия спасатели выяснили, что горит летняя кухня на территории частного домохозяйства. Спасатели локализовали пожар на площади 28 кв. м в 15:32, а окончательно ликвидировали в 15:42.