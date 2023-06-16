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Літак із охороною президента ПАР застряг у аеропорті Варшави: МЗС Польщі заявило про порушення правил в'їзду

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 червня. УНН. Літак зі співробітниками служби безпеки президента ПАР Сиріла Рамафоси та представниками ЗМІ, який прямував до України, затримали в аеропорту імені Шопена у Варшаві. У міністерстві закордонних справ Польщі повідомили, що вони не дотрималися стандартних процедур в'їзду, яких вимагає польська сторона, повідомляє УНН з посиланням на BBC.

Літак із охороною президента ПАР застряг у аеропорті Варшави: МЗС Польщі заявило про порушення правил в'їзду

Цитата

"В аеропорту імені Фридерика Шопена у Варшаві було затримано літак, на борту якого перебували співробітники служби безпеки президента ПАР Сиріла Рамафоси... На борту літака перебували небезпечні вантажі, на ввезення яких представники ПАР не мали дозволу. Крім того, на борту літака були особи, про присутність яких польська сторона не була повідомлена заздалегідь", - йдеться в заяві МЗС.

Деталі

Повідомляється, що відомство провело три консультаційні зустрічі, а представники МЗС залишалися в постійному контакті з південноафриканською групою офісу президента Рамафоси та посольством Південної Африки у Варшаві.

"Південноафриканську сторону було поінформовано про всі формальності, необхідні для в'їзду делегації до Польщі та необхідні транспортні дозволи", – повідомило польське відомство.

Як пише BBC, чартерний рейс SAA проходив у складі делегації африканської миротворчої місії до України та росії у четвер, 15 червня. Президент Рамафоса летів окремим літаком, а потім у п’ятницю потягом прибув до Києва. Як повідомила польська прикордонна служба, деякі співробітники охорони президента не мали дозволу на носіння зброї в Польщі, інші мали фотокопії.

"Ми не можемо впустити в ЄС пасажирів із незаконною вогнепальною зброєю. Деякі члени делегації не хотіли залишати вогнепальну зброю. Їм прикордонники дали можливість висадитися без зброї", - розповів BBC представник варшавського аеропорту Пьотр Рудзкі.

Він додав, що деякі пасажири, включно з журналістами, вже вийшли з літака та попрямували до готелю.

"Ми отримали інформацію, що вони вирішили залишитися у Варшаві до неділі. Журналісти висадилися, про інших пасажирів ми не знаємо", – сказав Рудзкі.

Крім цього, за його словами, влада Південної Африки надсилає необхідні документи для перевезення зброї до Варшави. Раніше південноафриканський чиновник заявив, що літак полетить до росії, де президент ПАР має зустрітися з російським диктатором володимиром путіним у суботу, 17 червня.

Нагадаємо

Сьогодні, 16 червня, у Київ з візитом прибула африканська делегація.

Лідери розпочали свою поїздку з відвідування Бучі, де російські окупанти здійснювали страти, зґвалтування та тортури, і де міжнародні слідчі збирають докази воєнних злочинів.

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