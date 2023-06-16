Речник президента ПАР спростував повідомлення, що африканська делегація спускалася в укриття під час візиту в Київ
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Речник президента ПАР Сіріла Рамафоси спростував повідомлення ЗМІ про те, що африканська делегація під час візиту до Києва спускалася в укриття через повітряну тривогу, передає УНН.
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"Як не дивно, ми не чули ні сирен, ні вибухів. Програма африканської мирної програми пройшла за планом", - написав Вінсент Магвенья у Twitter.
Він додав: "Ми також не чули жодних вибухів. Натомість, ми бачили людей, які спокійно йшли по своїх справах. Все здавалося нормальним, з того, що ми спостерігали".
Доповнення
Сьогодні, 16 червня, у Києві з візитом перебувала африканська делегація.
Лідери розпочали свою поїздку з відвідування Бучі, де російські окупанти здійснювали страти, зґвалтування та тортури, і де міжнародні слідчі збирають докази воєнних злочинів.
За інформацією, миротворча місія, до складу якої входять президент Південної Африки Сиріл Рамафоса та президент Сенегалу Макі Салл, може запропонувати ряд "заходів зміцнення довіри" з метою сприяння миру та заохочення сторін погодитися на процес під керівництвом дипломатії.
Як повідомило агентство Reuters, під час візиту у Київ, африканська делегація була змушена пройти в укриття, через повітряну тривогу.