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Речник президента ПАР спростував повідомлення, що африканська делегація спускалася в укриття під час візиту в Київ

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 червня. УНН. Речник президента ПАР Сіріла Рамафоси спростував повідомлення ЗМІ про те, що африканська делегація під час візиту до Києва спускалася в укриття через повітряну тривогу, передає УНН

Речник президента ПАР спростував повідомлення, що африканська делегація спускалася в укриття під час візиту в Київ

Цитата

"Як не дивно, ми не чули ні сирен, ні вибухів. Програма африканської мирної програми пройшла за планом", - написав Вінсент Магвенья у Twitter.

Він додав: "Ми також не чули жодних вибухів. Натомість, ми бачили людей, які спокійно йшли по своїх справах. Все здавалося нормальним, з того, що ми спостерігали".

Доповнення

Сьогодні, 16 червня, у Києві з візитом перебувала африканська делегація.

Лідери розпочали свою поїздку з відвідування Бучі, де російські окупанти здійснювали страти, зґвалтування та тортури, і де міжнародні слідчі збирають докази воєнних злочинів.

За інформацією, миротворча місія, до складу якої входять президент Південної Африки Сиріл Рамафоса та президент Сенегалу Макі Салл, може запропонувати ряд "заходів зміцнення довіри" з метою сприяння миру та заохочення сторін погодитися на процес під керівництвом дипломатії.

Як повідомило агентство Reuters, під час візиту у Київ, африканська делегація була змушена пройти в укриття, через повітряну тривогу.

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