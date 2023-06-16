Представитель президента ЮАР опроверг сообщения, что африканская делегация спускалась в укрытие во время визита в Киев

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"Как ни странно, мы не слышали ни сирен, ни взрывов. Программа африканской мирной программы прошла по плану", - написал Винсент Магвенья в Twitter.

Он добавил: "Мы также не слышали никаких взрывов. Вместо этого, мы видели людей, которые спокойно шли по своим делам. Все казалось нормальным, из того, что мы наблюдали".

Дополнение

Сегодня, 16 июня, в Киеве с визитом находилась африканская делегация.

Лидеры начали свою поездку с посещения Бучи, где российские оккупанты совершали казни, изнасилования и пытки, и где международные следователи собирают доказательства военных преступлений.

По информации, миротворческая миссия, в состав которой входят президент Южной Африки Сирил Рамафоса и президент Сенегала Маки Салл, может предложить ряд "мер укрепления доверия" с целью содействия миру и поощрения сторон согласиться на процесс под руководством дипломатии.

Как сообщило агентство Reuters, во время визита в Киев, африканская делегация была вынуждена пройти в укрытие, из-за воздушной тревоги.