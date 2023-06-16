Представитель президента ЮАР опроверг сообщения, что африканская делегация спускалась в укрытие во время визита в Киев
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. Представитель президента ЮАР Сирила Рамафоси опроверг сообщения СМИ о том, что африканская делегация во время визита в Киев спускалась в укрытие из-за воздушной тревоги, передает УНН.
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"Как ни странно, мы не слышали ни сирен, ни взрывов. Программа африканской мирной программы прошла по плану", - написал Винсент Магвенья в Twitter.
Он добавил: "Мы также не слышали никаких взрывов. Вместо этого, мы видели людей, которые спокойно шли по своим делам. Все казалось нормальным, из того, что мы наблюдали".
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Сегодня, 16 июня, в Киеве с визитом находилась африканская делегация.
Лидеры начали свою поездку с посещения Бучи, где российские оккупанты совершали казни, изнасилования и пытки, и где международные следователи собирают доказательства военных преступлений.
По информации, миротворческая миссия, в состав которой входят президент Южной Африки Сирил Рамафоса и президент Сенегала Маки Салл, может предложить ряд "мер укрепления доверия" с целью содействия миру и поощрения сторон согласиться на процесс под руководством дипломатии.
Как сообщило агентство Reuters, во время визита в Киев, африканская делегация была вынуждена пройти в укрытие, из-за воздушной тревоги.