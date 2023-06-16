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Самолет с охраной президента ЮАР застрял в аэропорту Варшавы: МИД Польши заявил о нарушении правил въезда

Киев • УНН

 • 1448190 просмотра

КИЕВ. 16 июня. УНН. Самолет с сотрудниками службы безопасности президента ЮАР Сирила Рамафосы и представителями СМИ, который направлялся в Украину, задержали в аэропорту имени Шопена в Варшаве. В министерстве иностранных дел Польши сообщили, что они не придерживались стандартных процедур въезда, которых требует польская сторона, сообщает УНН со ссылкой на BBC.

Самолет с охраной президента ЮАР застрял в аэропорту Варшавы: МИД Польши заявил о нарушении правил въезда

Цитата

"В аэропорту имени Фридерика Шопена в Варшаве был задержан самолет, на борту которого находились сотрудники службы безопасности президента ЮАР Сирила Рамафосы. На борту самолета находились опасные грузы, на ввоз которых представители ЮАР не имели разрешения. Кроме того, на борту самолета были лица, о присутствии которых польская сторона не была уведомлена заранее", - говорится в заявлении МИДа.

Детали

Сообщается, что ведомство провело три консультационные встречи, а представители МИД оставались в постоянном контакте с южноафриканской группой офиса президента Рамафосы и посольством Южной Африки в Варшаве.

"Южноафриканская сторона была проинформирована обо всех формальностях, необходимых для въезда делегации в Польшу и необходимых транспортных разрешениях", – сообщило польское ведомство.

Как пишет BBC, чартерный рейс SAA проходил в составе делегации африканской миротворческой миссии в Украину и россию в четверг, 15 июня. Президент Рамафоса летел отдельным самолетом, а затем в пятницу поездом прибыл в Киев. Как сообщила польская пограничная служба, некоторые сотрудники охраны президента не имели разрешения на ношение оружия в Польше, другие имели фотокопии.

"Мы не можем впустить в ЕС пассажиров с незаконным огнестрельным оружием. Некоторые члены делегации не хотели оставлять огнестрельное оружие. Им пограничники дали возможность высадиться без оружия", - рассказал BBC представитель варшавского аэропорта Петр Рудзки.

Он добавил, что некоторые пассажиры, включая журналистов, уже вышли из самолета и направились в отель.

"Мы получили информацию, что они решили остаться в Варшаве до воскресенья. Журналисты высадились, о других пассажирах мы не знаем", – сказал Рудзки.

Кроме этого, по его словам, власти Южной Африки направляют необходимые документы для перевозки оружия в Варшаву. Ранее южноафриканский чиновник заявил, что самолет полетит в Россию, где президент ЮАР должен встретиться с российским диктатором владимиром путиным в субботу, 17 июня.

Напомним

Сегодня, 16 июня, в Киев с визитом прибыла африканская делегация.

Лидеры начали свою поездку с посещения Бучи, где российские оккупанты совершали казни, изнасилования и пытки, и где международные следователи собирают доказательства военных преступлений.

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