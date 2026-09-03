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Літак із міністром внутрішньої безпеки США сів на одному двигуні - The Wall Street Journal

Київ • УНН

 • 252 перегляди

Літак берегової охорони США з Марквейном Малліном здійснив аварійну посадку у Вашингтоні після відмови й займання двигуна. На борту було 14 людей.

Літак із міністром внутрішньої безпеки США сів на одному двигуні - The Wall Street Journal
Фото: x.com/SecMullinDHS

Літак берегової охорони США з міністром внутрішньої безпеки Марквейном Малліном на борту здійснив аварійну посадку через те, що один із двигунів вийшов з ладу і спалахнув. Про це повідомляє The Wall Street Journal, передає УНН.

Деталі

Після відмови правого двигуна літак Gulfstream C-37A здійснив вимушену посадку в аеропорту імені Рональда Рейгана у Вашингтоні. За словами пілота літака, на борту перебувало 14 людей.

Сам міністр також підтвердив посадку літака.

Пілоти Берегової охорони США зробили посадку на одному двигуні абсолютно повсякденною. Жодної паніки, тільки бездоганний професіоналізм. Після посадки пілоти сказали мені, що для них це був перший подібний інцидент

 - написав він в соцмережі.

Нагадаємо

Невеликий літак Piper PA-24 розбився біля узбережжя Аляски. На борту перебували четверо дорослих людей, усі вони загинули.

Євген Устименко

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