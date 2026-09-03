Самолёт с министром внутренней безопасности США сел на одном двигателе - The Wall Street Journal

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Самолет береговой охраны США с министром внутренней безопасности Марквейном Маллином на борту совершил аварийную посадку из-за того, что один из двигателей вышел из строя и загорелся. Об этом сообщает The Wall Street Journal, передает УНН.

Детали

После отказа правого двигателя самолет Gulfstream C-37A совершил вынужденную посадку в аэропорту имени Рональда Рейгана в Вашингтоне. По словам пилота самолета, на борту находились 14 человек.

Сам министр также подтвердил посадку самолета.

Пилоты береговой охраны США сделали посадку на одном двигателе совершенно будничной. Никакой паники, только безупречный профессионализм. После посадки пилоты сказали мне, что для них это был первый подобный инцидент - написал он в соцсети.

Напомним

Небольшой самолет Piper PA-24 разбился у побережья Аляски. На борту находились четверо взрослых, все они погибли.