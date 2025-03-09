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Літак Air India здійснив 10-годинний рейс в нікуди через забиті туалети

Київ • УНН

 • 43765 перегляди

Рейс Air India з Чикаго до Делі повернувся в США через несправність 11 з 12 туалетів на борту. 300 пасажирів провели 10 годин у повітрі, після чого їм надали тимчасовий прихисток в Чикаго.

Літак Air India здійснив 10-годинний рейс в нікуди через забиті туалети

Рейс Air India, що прямував із Чикаго до Делі, був змушений повернутися до США через забиті туалети. Про це повідомляє УНН із посиланням на View From The Wing.   

Деталі

Зазначається, що через інцидент близько 300 пасажирів були змушені провести у повітрі 10 годин.

11 з 12 туалетів зламалися, причому єдиний працюючий туалет знаходився в секції бізнес-класу

- йдеться у повідомленні.

Водночас у компанії Air India повідомили, що всі пасажири та екіпаж були розміщені на ніч.

"Після приземлення в Чикаго всі пасажири та екіпаж нормально висадилися, і їм надали прихисток, щоб мінімізувати незручності. Встановлюються альтернативні заходи щодо доставки пасажирів до місця призначення", - запевнили у компанії.

Нагадаємо

У лютому літак авіакомпанії Delta Air Lines зазнав аварії під час посадки в аеропорту Торонто Пірсон через складні погодні умови. В результаті інциденту постраждало щонайменше 18 пасажирів рейсу.

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Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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