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На житловий район у Судані впав літак: 46 жертв, серед загиблих - високопоставлений військовий

Київ  •  УНН

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У місті Омдурман військовий літак розбився поблизу аеропорту Ваді Саїдна, загинули 46 осіб. Серед жертв - генерал-майор Бахр Ахмед, 10 людей отримали поранення.

Суданський військовий літак впав в житловому районі поблизу військового аеропорту в місті Омдурман. В результаті загинули 46 людей. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Катастрофа сталася пізно ввечері у вівторок, 25лютого, поблизу аеропорту Ваді Саїдна на півночі Омдурмана. Суданська армія заявила, що в результаті інциденту загинули кілька військовослужбовців і цивільних осіб, 10 отримали поранення.

Серед загиблих був генерал-майор Бахр Ахмед, старший командир в Хартумі, який раніше служив командувачем армії всієї столиці, повідомили військові джерела.

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Авіакатастрофа, найімовірніше, сталася з технічних причин.

Нагадаємо

Нещодавно, за даними Emergency Lawyers, що документує порушення прав людини, внаслідок нападів Суданських сил швидкої підтримки загинуло понад 200 осіб.  Йдеться про напади на беззбройних цивільних осіб у низці районів, в тому числі у населених пунктах без військової присутності.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Новини Світу
reutersReuters
sudanСудан

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