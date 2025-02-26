На житловий район у Судані впав літак: 46 жертв, серед загиблих - високопоставлений військовий
Київ • УНН
У місті Омдурман військовий літак розбився поблизу аеропорту Ваді Саїдна, загинули 46 осіб. Серед жертв - генерал-майор Бахр Ахмед, 10 людей отримали поранення.
Суданський військовий літак впав в житловому районі поблизу військового аеропорту в місті Омдурман. В результаті загинули 46 людей. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
Катастрофа сталася пізно ввечері у вівторок, 25лютого, поблизу аеропорту Ваді Саїдна на півночі Омдурмана. Суданська армія заявила, що в результаті інциденту загинули кілька військовослужбовців і цивільних осіб, 10 отримали поранення.
Серед загиблих був генерал-майор Бахр Ахмед, старший командир в Хартумі, який раніше служив командувачем армії всієї столиці, повідомили військові джерела.
Авіакатастрофа, найімовірніше, сталася з технічних причин.
Нагадаємо
Нещодавно, за даними Emergency Lawyers, що документує порушення прав людини, внаслідок нападів Суданських сил швидкої підтримки загинуло понад 200 осіб. Йдеться про напади на беззбройних цивільних осіб у низці районів, в тому числі у населених пунктах без військової присутності.