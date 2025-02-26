На жилой район в Судане упал самолет: 46 жертв, среди погибших - высокопоставленный военный
Киев • УНН
В городе Омдурман военный самолет разбился вблизи аэропорта Вади Саидна, погибли 46 человек. Среди жертв - генерал-майор Бахр Ахмед, 10 человек получили ранения.
Суданский военный самолет упал в жилом районе вблизи военного аэропорта в городе Омдурман. В результате погибли 46 человек, об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Катастрофа произошла поздно вечером во вторник, 25 февраля, вблизи аэропорта Вади Саидна на севере Омдурмана. Суданская армия заявила, что в результате инцидента погибли несколько военнослужащих и гражданских лиц, 10 получили ранения.
Среди погибших был генерал-майор Бахр Ахмед, старший командир в Хартуме, который ранее служил командующим армии всей столицы, сообщили военные источники.
Авиакатастрофа, вероятнее всего, произошла по техническим причинам.
Напомним,
Недавно, по данным Emergency Lawyers, документирующей нарушения прав человека, в результате нападений Суданских сил скорой поддержки погибло более 200 человек. Речь идет о нападениях на безоружных гражданских лиц в ряде районов, в том числе в населенных пунктах без военного присутствия.