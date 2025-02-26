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На жилой район в Судане упал самолет: 46 жертв, среди погибших - высокопоставленный военный

На жилой район в Судане упал самолет: 46 жертв, среди погибших - высокопоставленный военный

Киев  •  УНН

 • 6351 просмотра

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В городе Омдурман военный самолет разбился вблизи аэропорта Вади Саидна, погибли 46 человек. Среди жертв - генерал-майор Бахр Ахмед, 10 человек получили ранения.

Суданский военный самолет упал в жилом районе вблизи военного аэропорта в городе Омдурман. В результате погибли 46 человек, об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Катастрофа произошла поздно вечером во вторник, 25 февраля, вблизи аэропорта Вади Саидна на севере Омдурмана. Суданская армия заявила, что в результате инцидента погибли несколько военнослужащих и гражданских лиц, 10 получили ранения.

Среди погибших был генерал-майор Бахр Ахмед, старший командир в Хартуме, который ранее служил командующим армии всей столицы, сообщили военные источники.

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Авиакатастрофа, вероятнее всего, произошла по техническим причинам.

Напомним,

Недавно, по данным Emergency Lawyers, документирующей нарушения прав человека, в результате нападений Суданских сил скорой поддержки погибло более 200 человек.  Речь идет о нападениях на безоружных гражданских лиц в ряде районов, в том числе в населенных пунктах без военного присутствия.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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