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15 березня, 12:52 • 115973 перегляди

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Delta Air Lines підтвердила 18 постраждалих внаслідок аварії літака в Торонто, загиблих немає

Delta Air Lines підтвердила 18 постраждалих внаслідок аварії літака в Торонто, загиблих немає

Київ • УНН

 • 30471 перегляди

В аеропорту Торонто Пірсон літак Delta Air Lines здійснив аварійну посадку через складні погодні умови. 18 пасажирів постраждало, троє в критичному стані, включаючи дитину.

Літак авіакомпанії Delta Air Lines зазнав аварії під час посадки в аеропорту Торонто Пірсон через складні погодні умови. В результаті інциденту постраждало щонайменше 18 пасажирів рейсу. Серед них – троє в критичному стані, включаючи дитину. Про це інформує УНН з посиланням на агенство Reuters та офіційне повідомлення авіакомпанії Delta.

Деталі

Як повідомляє інформагенство, аварія сталася на тлі сильного вітру та снігопаду, що ускладнило умови посадки. За даними аеропорту Торонто Пірсон, на вихідних хуртовина завалила аеродром снігом висотою понад 22 см, що призвело до затримок рейсів.

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За даними авіакомпанії Delta, всього на борту літака перебувало 80 осіб: 76 пасажирів і чотири члени екіпажу.

18 поранених із травмами були доставлені до місцевих лікарень. Наша головна мета - піклуватися про постраждалих  

- йдеться у дописі авіакомпанії Delta.

Зазначається, що дитину транспортували до Торонтської дитячої лікарні, а двох дорослих – гелікоптером до травматологічних центрів.

У нас немає загиблих, всі члени екіпажу та пасажири живі

- повідомив Пілу Лоуренс Сайндон, керівник регіональної служби швидкої допомоги.

Причини авіакатастрофи поки що невідомі.

Нагадаємо

В міжнародному аеропорту Торонто літак Delta Airlines з Міннеаполіса зазнав аварії під час посадки.

На Філіппінах у результаті авіакатастрофи військового літака США загинуло чьотири лдини06.02.25, 17:15 • 26595 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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