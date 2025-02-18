Delta Air Lines подтвердила 18 пострадавших в результате крушения самолета в Торонто, погибших нет
Киев • УНН
В аэропорту Торонто Пирсон самолет Delta Air Lines совершил аварийную посадку из-за сложных погодных условий. 18 пассажиров пострадали, трое в критическом состоянии, включая ребенка.
Самолет авиакомпании Delta Air Lines потерпел крушение во время посадки в аэропорту Торонто Пирсон из-за сложных погодных условий. В результате инцидента пострадали по меньшей мере 18 пассажиров рейса. Среди них - трое в критическом состоянии, включая ребенка. Об этом информирует УНН со ссылкой на агенство Reuters и официальное сообщение авиакомпании Delta.
Детали
Как сообщает информагенство, авария произошла на фоне сильного ветра и снегопада, что усложнило условия посадки. По данным аэропорта Торонто Пирсон, на выходных метель завалила аэродром снегом высотой более 22 см, что привело к задержкам рейсов.
По данным авиакомпании Delta, всего на борту самолета находилось 80 человек: 76 пассажиров и четыре члена экипажа.
18 раненых с травмами были доставлены в местные больницы. Наша главная цель - заботиться о пострадавших
Отмечается, что ребенка транспортировали в Торонтскую детскую больницу, а двух взрослых - вертолетом в травматологические центры.
У нас нет погибших, все члены экипажа и пассажиры живы
Причины авиакатастрофы пока неизвестны.
Напомним
В международном аэропорту Торонто самолет Delta Airlines из Миннеаполиса потерпел крушение во время посадки.
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