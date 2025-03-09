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Самолет Air India совершил 10-часовой рейс в никуда из-за забитых туалетов

Киев • УНН

 • 43756 просмотра

Рейс Air India из Чикаго в Дели вернулся в США из-за неисправности 11 из 12 туалетов на борту. 300 пассажиров провели 10 часов в воздухе, после чего им предоставили временное убежище в Чикаго.

Самолет Air India совершил 10-часовой рейс в никуда из-за забитых туалетов

Рейс Air India, который направлялся из Чикаго в Дели, был вынужден вернуться в США из-за забитых туалетов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на View From The Wing.   

Детали

Указывается, что из-за инцидента около 300 пассажиров были вынуждены провести в воздухе 10 часов.

11 из 12 туалетов сломались, причем единственный работающий туалет находился в секции бизнес-класса

- говорится в сообщении.

В то же время в компании Air India сообщили, что все пассажиры и экипаж были размещены на ночь.

"После приземления в Чикаго все пассажиры и экипаж нормально высадились, и им предоставили приют, чтобы минимизировать неудобства. Устанавливаются альтернативные меры по доставке пассажиров к месту назначения", - заверили в компании.

Напомним

В феврале самолет авиакомпании Delta Air Lines попал в аварию при посадке в аэропорту Торонто Пирсон из-за сложных погодных условий. В результате инцидента пострадало как минимум 18 пассажиров рейса.

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Вадим Хлюдзинский

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