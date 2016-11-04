"Листи Суркова" схожі на вилучені у справі про створення псевдореспубліки на Закарпатті — СБУ

“Так, я можу підтвердити, що такі листи існують... Що стосуються цих листів, то вони по багатьох пунктах один в один схожі на листи, які були вилучені нами під час слідчих дій, коли ми документували спробу утворення на Закарпатті псевдо республіки. І відомості, які написані в цих листах надзвичайно схожі по методам і способам виконання цих речей надзвичайно схожі з тими документами, які фігурують в нас у матеріалах кримінального провадження”, — сказав він.

Як повідомляв УНН, 3 листопада радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк заявив, що автентичність викладеної переписки помічника російського президента Володимира Путіна Владислава Суркова підтвердили МВС, СБУ, а також низка міжнародних експертів, зокрема Bellingcat.