"Письма Суркова" похожи на изъятые по делу о создании псевдореспублики на Закарпатье - СБУ

"Да, я могу подтвердить, что такие письма существуют ... Что касается этих писем, то они по многим пунктам один в один похожи на письма, которые были изъяты нами во время следственных действий, когда мы документировали попытку образования на Закарпатье псевдореспублики. И сведения, которые написаны в этих письмах очень похожи по методам и способам выполнения этих вещей чрезвычайно схожи с теми документами, которые фигурируют у нас в материалах уголовного производства ", - сказал он.

Как сообщал УНН, 3 ноября советник министра внутренних дел З.Шкиряк заявил, что подлинность изложенной переписки помощника российского президента Владимира Путина Владислава Суркова подтвердили МВД, СБУ, а также ряд международных экспертов, в частности Bellingcat.