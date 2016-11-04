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15 марта, 19:03 • 114485 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 164590 просмотра

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"Письма Суркова" похожи на изъятые по делу о создании псевдореспублики на Закарпатье - СБУ

"Письма Суркова" похожи на изъятые по делу о создании псевдореспублики на Закарпатье - СБУ

Киев • УНН

 • 9897 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. "Письма Суркова" по многим пунктам схожи с теми письмами, которые фигурируют в деле о создании "республики" на Закарпатье. Об этом сообщил журналистам глава СБУ Василий Грицак во время визита в Одессу, передает корреспондент УНН.

"Да, я могу подтвердить, что такие письма существуют ... Что касается этих писем, то они по многим пунктам один в один похожи на письма, которые были изъяты нами во время следственных действий, когда мы документировали попытку образования на Закарпатье псевдореспублики. И сведения, которые написаны в этих письмах очень похожи по методам и способам выполнения этих вещей чрезвычайно схожи с теми документами, которые фигурируют у нас в материалах уголовного производства ", - сказал он.

Как сообщал УНН, 3 ноября советник министра внутренних дел З.Шкиряк заявил, что подлинность изложенной переписки помощника российского президента Владимира Путина Владислава Суркова подтвердили МВД, СБУ, а также ряд международных экспертов, в частности Bellingcat.

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