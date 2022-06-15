Лист проти Гетманцева: підпис під зверненням є особистою думкою працівника - Ощадбанк
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Економіст Ощадбанку Любов Бичкар, яка підписалася під зверненням до Президента щодо відставки голови податкового Комітету ВР Данила Гетманцева, висловила таким чином лише свою особисту думку. Про це УНН повідомили у пресслужбі банку.
Підпис Бичкар у листі значиться під номером 10853.
Цитата
“Це особиста думка Любові Бичкар (ред. - щодо підпису під листом проти Гетманцева)”, - повідомили у пресслужбі.
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Раніше у компаніях, працівники яких підписалися під листом, також повідомили, що підпис їх співробітників є лише їх особистою думкою, а не позицією компанії. Серед них - Інститут безпеки АЕС НАН України, ПАТ “Запоріжсталь”, “Приватбанк”, "Domino’s Pizza” та інші.
У міжнародній компанії PricewaterhouseCoopers (PwC) зазначили, що один з підписантів звернення взагалі не є їх працівником, а інший висловив лише свою особисту думку.
В Галицькому академічному камерному хорі заявили, що їх хормейстер не повідомив колектив та керівництво про свій підпис, і взагалі наразі він перебуває закордоном.
А у компанії Bolt, кур’єр якої також підписався під зверненням зазначили, що кур’єри і водії не є співробітниками компанії і працюють на партнерських засадах, тому підпис під листом є особистою думкою працівника.
Нагадаємо
Бізнесмени України підписали відкритий лист до Президента України Володимира Зеленського за відставку Данила Гетманцева. Однак журналісти з’ясували, що у формі, через яку ставиться підпис під листом, відсутня будь-яка модерація.
Ба більше - серед підписантів присутня низка неіснуючих компаній та працівників, деякі назви фірм написані з помилками або зовсім не вказані.