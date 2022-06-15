Лист проти Гетманцева: підпис під зверненням є особистою думкою працівника - Ощадбанк

Підпис Бичкар у листі значиться під номером 10853.

Цитата

“Це особиста думка Любові Бичкар (ред. - щодо підпису під листом проти Гетманцева)”, - повідомили у пресслужбі.

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Раніше у компаніях, працівники яких підписалися під листом, також повідомили, що підпис їх співробітників є лише їх особистою думкою, а не позицією компанії. Серед них - Інститут безпеки АЕС НАН України, ПАТ “Запоріжсталь”, “Приватбанк”, "Domino’s Pizza” та інші.

У міжнародній компанії PricewaterhouseCoopers (PwC) зазначили, що один з підписантів звернення взагалі не є їх працівником, а інший висловив лише свою особисту думку.

В Галицькому академічному камерному хорі заявили, що їх хормейстер не повідомив колектив та керівництво про свій підпис, і взагалі наразі він перебуває закордоном.

А у компанії Bolt, кур’єр якої також підписався під зверненням зазначили, що кур’єри і водії не є співробітниками компанії і працюють на партнерських засадах, тому підпис під листом є особистою думкою працівника.

Нагадаємо

Бізнесмени України підписали відкритий лист до Президента України Володимира Зеленського за відставку Данила Гетманцева. Однак журналісти з’ясували, що у формі, через яку ставиться підпис під листом, відсутня будь-яка модерація.



Ба більше - серед підписантів присутня низка неіснуючих компаній та працівників, деякі назви фірм написані з помилками або зовсім не вказані.