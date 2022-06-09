Лист проти Гетманцева: власна думка працівника не є позицією компанії - ПриватБанк

Підпис Гаценка у даному листі міститься під номером 11572.

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Цитата

“У нас 22 тисячі працівників, кожний з яких має право на власну думку. Підпис одного з 22 тисяч працівників не може означати, що це є позиція компанії. Не перекручуйте, будь ласка, факти (щодо наявності компанії ПриватБанк у списку підписантів листа - ред.)”, - заявили у пресслужбі компанії.

Раніше

У пресслужбі компанії "Domino’s Pizza” заявили, що не знали про підпис кур’єра їх компанії під листом за відставку голови податкового Комітету ВР, секретаря Нацради Відновлення Данила Гетманцева.

Нагадаємо

Нещодавно деякі бізнесмени України підписали відкритий лист до Президента України Володимира Зеленського за відставку Данила Гетманцева.

Журналісти вирішили з’ясувати, чи існує хоча б якась модерація підписників аби уникнути так званої “ботоферми”.

Для цього — зареєстрували понад 10 неіснуючих компаній, серед яких була й компанія OCHE (в перекладі з італійської — Гуси, з якими зараз активно асоціюють пана Гетманцева через його фразу про гусей) — номер у списку 17429. Виявилося, що ніякої перевірки на реальність компаній — немає. Тому всі боти, серед яких й OCHE, — наразі присутні у переліку тих, хто підтримує відставку пана Гетманцева з його посад.

Окрім неіснуючих компаній до підписантів листа приєдналися військовослужбовці, пенсіонери, працівники ДПС, студенти, бібліотекарі, конструктор, двоє пілотів цивільної авіації та касир музею. Всі вони — проти підвищення податків, хоча зарплатня, стипендії та надбавки держслужбовцям прямо корелюються з податковим навантаженням країни, бо виплачуються з держказни.