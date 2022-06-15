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Письмо против Гетманцева: подпись под обращением является личным мнением работника - Ощадбанк

Письмо против Гетманцева: подпись под обращением является личным мнением работника - Ощадбанк

Киев • УНН

 • 267560 просмотра

КИЕВ. 15 июня. УНН. Экономист Ощадбанка Любовь Бычкарь, подписавшаяся под обращением к Президенту об отставке главы налогового Комитета ВР Данила Гетманцева, выразила таким образом только свое личное мнение. Об этом сообщили УНН в пресс-службе банка.

Подпись Бычкарь в письме значится под номером 10853.

Цитата

“Это личное мнение Любви Бычкарь (ред. – относительно подписи под письмом против Гетманцева)”, - сообщили в пресс-службе.

К теме

Ранее в компаниях, работники которых подписались под письмом, также сообщили, что подпись их сотрудников является лишь их личным мнением, а не позицией компании. Среди них - Институт безопасности АЭС НАН Украины, ПАО “Запорожсталь”, “Приватбанк”, "Domino’s Pizza” и другие.

В международной компании PricewaterhouseCoopers (PwC) отметили, что один из подписантов обращения вообще не является их работником, а другой выразил только свое личное мнение.

В Галицком академическом камерном хоре заявили, что их хормейстер не уведомил коллектив и руководство о своей подписи, и вообще сейчас он находится за границей. 

А в компании Bolt, курьер которой также подписался под обращением отметили, что курьеры и водители не являются сотрудниками компании и работают на партнерских началах, поэтому подпись под письмом является личным мнением работника.

Напомним

Бизнесмены Украины подписали открытое письмо Президенту Украины Владимиру Зеленскому за отставку Данила Гетманцева. Однако журналисты выяснили, что в форме, в которой ставится подпись под письмом, отсутствует какая-либо модерация.

Более того, среди подписантов присутствует ряд несуществующих компаний и работников, некоторые названия фирм написаны с ошибками или совсем не указаны.

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