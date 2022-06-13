Лист проти Гетманцева: кур’єр Bolt Food висловив власну думку, а не позицію компанії

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"Юрій Крутько висловив свою власну думку, про своє рішення компанію Bolt Food не інформував", - пояснили в компанії.

Раніше у спілкуванні з журналістами УНН, у Bolt пояснили, що курʼєри і водії, які виконують доставки і поїздки в цьому сервісі не є співробітниками Bolt Food, а працюють з ними на партнерських засадах.

"А тому вказана позиція Юрія відображує лише його погляди в даному випадку", - повідомили в Bolt.

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Раніше у пресслужбі ПриватБанку повідомили, що підпис їх фахівця з розробки програмного забезпечення під листом за відставку голови податкового Комітету ВР, секретаря Нацради Відновлення Данила Гетманцева не є позицією компанії.

А у компанії PricewaterhouseCoopers (PwC) заявили, що в них навіть не працює чоловік, який підписав це звернення.

Окрім того, у пресслужбі компанії "Domino’s Pizza” повідомили, що не знали про підпис кур’єра їх компанії під листом за відставку Гетманцева.

Нагадаємо

Деякі бізнесмени України підписали відкритий лист до Президента України Володимира Зеленського за відставку Данила Гетманцева.

Журналісти вирішили з’ясувати, чи існує хоча б якась модерація підписників аби уникнути так званої “ботоферми”.

Для цього — зареєстрували понад 10 неіснуючих компаній, серед яких була й компанія OCHE (в перекладі з італійської — Гуси, з якими зараз активно асоціюють пана Гетманцева через його фразу про гусей) — номер у списку 17429. Виявилося, що ніякої перевірки на реальність компаній — немає. Тому всі боти, серед яких й OCHE, — наразі присутні у переліку тих, хто підтримує відставку пана Гетманцева з його посад.

Окрім неіснуючих компаній, до підписантів листа приєдналися військовослужбовці, пенсіонери, працівники ДПС, студенти, бібліотекарі, конструктор, двоє пілотів цивільної авіації та касир музею. Всі вони — проти підвищення податків, хоча зарплатня, стипендії та надбавки держслужбовцям прямо корелюються з податковим навантаженням країни, бо виплачуються з держказни.