Лист Д.Леннона до П.Маккартні продали за 30 тисяч доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Лист, якого розгніваний Джон Леннон написав Полу Маккартні і його дружині Лінді після розпаду The Beatles, продали на аукціоні за майже 30 тисяч доларів, передає УНН з посиланням на ВВС.
Лист надрукований на машинці і містить рукописні правки. У листі Д.Леннона у грубій формі висловлено невдоволення ставленням подружжя до нього і його дружини Йоко Оно.
Зазначимо, що Д.Леннон написав листа в 1971 році у відповідь на лист Лінди Маккартні, яка була незадоволена тим, що музикант публічно не оголосив про свій вихід із гурту.
У перших абзацах Леннон пише, що, отримавши листа, він вирішив, що його написав якийсь “навіжений фанат Beatles середнього віку”. Він єхидно розмірковує, хто б іще із дружин і матерів пов’язаних з гуртом людей міг його написати.
Потім він у грубих словах критикує подружжя Маккартні, а також інших “добрих і неегоїстичний друзів” за їхнє погане ставлення до самого Д.Леннона і його дружини.
У листі Д.Леннон також пояснює, що не оголосив публічно про вихід з групи, оскільки про це його попросили сам П.Маккартні і колишній менеджер групи А.Клейн.
Аукціонний будинок RR Auction повідомив, що цей лист показує, наскільки сильно Маккартні і Леннон змагалися один з одним перед розпадом групи.