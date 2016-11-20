Письмо Д.Леннона к П.Маккартни продали за 30 000 долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Письмо, которое разгневанный Джон Леннон написал Полу Маккартни и его жене Линде после распада The Beatles продали на аукционе почти за 30 000 долларов, передает УНН со ссылкой на ВВС .
Письмо напечатано на машинке и содержит рукописные правки. В письме Д.Леннона в грубой форме высказано недовольство отношением супругов к нему и его жене Йоко Оно.
Отметим, что Д.Леннон написал письмо в 1971 году в ответ на письмо Линды Маккартни, которая была недовольна тем, что музыкант публично не объявил о своем выходе из группы.
В первых абзацах Леннон пишет, что, получив письмо, он решил, что его написал некий "сумасшедший фанат Beatles среднего возраста". Он ехидно рассуждает, кто бы еще с жен и матерей связанных с группой людей мог его написать.
Затем он в грубых словах критикует супругов Маккартни, а также других "добрых и неэгоистичных друзей" за их плохое отношение к самому Д.Леннона и его жены.
В письме Д.Леннон также объясняет, что не объявил публично о выходе из группы, поскольку об этом его попросили сам П.Маккартни и бывший менеджер группы А.Клейн.
Аукционный дом RR Auction сообщил, что это письмо показывает, насколько сильно Маккартни и Леннон соревновались друг с другом перед распадом группы.