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Лісові пожежі в Лос-Анджелесі: кількість жертв продовжує зростати

Київ • УНН

 • 32246 перегляди

В окрузі Лос-Анджелес через лісові пожежі загинули щонайменше 11 осіб. Точна кількість жертв невідома через небезпечні умови для проведення розслідування.

Через лісові пожежі у Лос-Анджелесі, що в штаті Каліфорнія, загинули щонайменше 11 осіб, однак точну цифру загиблих наразі встановити не можна. Про це повідомляє CNN, передає УНН.

"Судмедексперти округу Лос-Анджелес заявили, що через пожежі в Лос-Анджелесі загинули щонайменше 11 осіб. Відповідно до записів офісу, п’ять із смертей сталися внаслідок пожежі Палісейдс , а шість – Ітон", - пише видання.

Зазначається, що наразі точну кількість загиблих визначити не можна, доки слідчим не буде безпечно вирушити в райони, де є обірвані лінії електропередач, витік газу та інші небезпеки.

Нагадаємо

Декілька великих лісових пожеж продовжують вирувати в окрузі Лос-Анджелес в американському штаті Каліфорнія. Раніше повідомлялося, що щонайменше 10 людей загинули.

Лісові пожежі в Каліфорнії дісталися до Голлівудських пагорбів, де почалася евакуація місцевих жителів, у Малібу горять будинки знаменитостей.

Павло Башинський

Павло Башинський

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