Лісові пожежі в Лос-Анджелесі: кількість жертв продовжує зростати
Київ • УНН
В окрузі Лос-Анджелес через лісові пожежі загинули щонайменше 11 осіб. Точна кількість жертв невідома через небезпечні умови для проведення розслідування.
Через лісові пожежі у Лос-Анджелесі, що в штаті Каліфорнія, загинули щонайменше 11 осіб, однак точну цифру загиблих наразі встановити не можна. Про це повідомляє CNN, передає УНН.
"Судмедексперти округу Лос-Анджелес заявили, що через пожежі в Лос-Анджелесі загинули щонайменше 11 осіб. Відповідно до записів офісу, п’ять із смертей сталися внаслідок пожежі Палісейдс , а шість – Ітон", - пише видання.
Зазначається, що наразі точну кількість загиблих визначити не можна, доки слідчим не буде безпечно вирушити в райони, де є обірвані лінії електропередач, витік газу та інші небезпеки.
Нагадаємо
Декілька великих лісових пожеж продовжують вирувати в окрузі Лос-Анджелес в американському штаті Каліфорнія. Раніше повідомлялося, що щонайменше 10 людей загинули.
Лісові пожежі в Каліфорнії дісталися до Голлівудських пагорбів, де почалася евакуація місцевих жителів, у Малібу горять будинки знаменитостей.