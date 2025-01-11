Лесные пожары в Лос-Анджелесе: количество жертв продолжает расти

Из-за лесных пожаров в Лос-Анджелесе, что в штате Калифорния, погибли по меньшей мере 11 человек, однако точную цифру погибших пока установить нельзя. Об этом сообщает CNN, передает УНН.

"Судмедэксперты округа Лос-Анджелес заявили, что из-за пожаров в Лос-Анджелесе погибли по меньшей мере 11 человек. Согласно записям офиса, пять из смертей произошли в результате пожара Палисейдс, а шесть - Итон", - пишет издание.

Отмечается, что сейчас точное количество погибших определить нельзя, пока следователям не будет безопасно отправиться в районы, где есть оборванные линии электропередач, утечка газа и другие опасности.

Напомним

Несколько крупных лесных пожаров продолжают бушевать в округе Лос-Анджелес в американском штате Калифорния. Ранее сообщалось, что по меньшей мере 10 человек погибли.

Лесные пожары в Калифорнии добрались до Голливудских холмов, где началась эвакуация местных жителей, в Малибу горят дома знаменитостей.