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Лісові пожежі у Луганській області: до ліквідації НП залучені вже 444 військовослужбовці

Київ • УНН

 • 11295 перегляди

КИЇВ. 8 липня. УНН. Військовослужбовці Збройних Сил України із складу Об’єднаних сил продовжують ліквідовувати лісові пожежі, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-центру ООС.

“Боротьба із масштабною пожежею в Луганській області продовжується. Кількість жертв серед цивільного населення та розміри завданої шкоди природі та місцевому населенню збільшилися. Військовослужбовці Збройних Сил України із складу Об’єднаних сил продовжують допомагати в боротьбі із вогнем. І загрози місцевому населенню, на даний час, немає. Для цього кількість військовослужбовців, які сьогодні залучено до ліквідації пожежі збільшилася вже до 444 особи, задіяно близько 60 одиниць техніки, серед якої навіть безпілотні літальні апарати”, — вказано у повідомленні.

Ситуація на передовій в цей час повністю контролюється Об’єднаними силами. Для боротьби із вогнем задіяні тільки підрозділи, які знаходяться в резерві та в районах відведення. Також залучені тилові частини та військові пожежні команди.

Військові лікарсько-сестринські бригади надають допомогу постраждалому місцевому населенню. Екіпажі санітарних автомобілів та 8 армійських вертольотів Мі-8 також залучені для ліквідації пожежі та її наслідків.

Додамо, що наразі постраждали 28 людей, кількість жертв варіюється від 3 до 6 осіб.

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