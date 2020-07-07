Лісові пожежі у Луганській області: МВС повідомило про загибель шести людей

“Вогнем знищено близько 80 дачних будинків та 30 житлових будинків у селі Смолянинове. Попередньо 6 осіб загинуло”, — йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що до ліквідації пожежі на Луганщині залучено понад 1000 працівників системи МВС та авіація.

Нагадаємо, на Луганщині на території Борівського та Охтирського лісництв сталася лісова пожежа.



Як повідомлялося, до подолання лісової пожежі в Луганській області залучено 2 пожежних літаки з Краматорська.

Нагадаємо, поліція відкрила кримінальне провадження через лісові пожежі на території Новоайдарського району в Луганській області.