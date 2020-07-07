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Лісові пожежі у Луганській області: МВС повідомило про загибель шести людей

Лісові пожежі у Луганській області: МВС повідомило про загибель шести людей

Київ • УНН

 • 15726 перегляди

КИЇВ. 7 липня. УНН. Під час пожежі на території Новоайдарського району в Луганській області попередньо загинуло шестеро людей. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу МВС.

“Вогнем знищено близько 80 дачних будинків та 30 житлових будинків у селі Смолянинове. Попередньо 6 осіб загинуло”, — йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що до ліквідації пожежі на Луганщині залучено понад 1000 працівників системи МВС та авіація.

Нагадаємо, на Луганщині на території Борівського та Охтирського лісництв сталася лісова пожежа.

Як повідомлялося, до подолання лісової пожежі в Луганській області залучено 2 пожежних літаки з Краматорська.

Нагадаємо, поліція відкрила кримінальне провадження через лісові пожежі на території Новоайдарського району в Луганській області.

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