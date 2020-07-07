Лісові пожежі у Луганській області: з Краматорська вилетіло 2 пожежних літаки
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. До подолання лісової пожежі в Луганській області залучено 2 пожежних літаки з Краматорська. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на своїй сторінці у Twitter, передає УНН.
“Залучено придані сили ДСНС, НПУ, НГУ із сусідніх регіонів. Вилетіло 2 пожежних літаки з Краматорська... Працює оперативний штаб”, — написав Аваков.
Нагадаємо, під час пожежі на території Новоайдарського району в Луганській області попередньо загинуло п’ятеро людей, дев’ять осіб госпіталізовано.
Як повідомлялося, на Луганщині на території Борівського та Охтирського лісництв сталася лісова пожежа.