Лісові пожежі у Луганській області: з Краматорська вилетіло 2 пожежних літаки

“Залучено придані сили ДСНС, НПУ, НГУ із сусідніх регіонів. Вилетіло 2 пожежних літаки з Краматорська... Працює оперативний штаб”, — написав Аваков.

Нагадаємо, під час пожежі на території Новоайдарського району в Луганській області попередньо загинуло п’ятеро людей, дев’ять осіб госпіталізовано.

Як повідомлялося, на Луганщині на території Борівського та Охтирського лісництв сталася лісова пожежа.