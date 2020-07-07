Лісові пожежі на Луганщині: для евакуації постраждалих працює вісім вертольотів Мі-8
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. Для евакуації обпечених хворих під час лісових пожеж на Луганщині працює понад 15 екіпажів санітарних автомобілів та 8 вертольотів Мі-8, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
“В Луганській області вже другу добу палають ліси. Вогонь перекидається на селища та житлові будинки. Є жертви серед цивільного населення. До гасіння пожежі задіяні потужні резерви”, — йдеться в повідомленні.
Також до ліквідації полум’я долучилися і Об’єднані сили. Так зараз майже 400 військовослужбовців Збройних Сил України та близько 30 одиниць техніки активно допомагають гасити полум’я та ліквідовувати осередки загоряння.
Повідомляється, що задіяні підрозділи, які знаходяться в резерві та в районах відведення. Також залучені тилові підрозділи та військові пожежні команди.
Окрім цього для надання невідкладної та першої лікарської допомоги задіяно лікарсько-сестринські бригади (на санітарному транспорті).
“Для евакуації обпечених хворих працюють більше 15 екіпажів санітарних автомобілів та 8 вертольотів Мі-8”, — зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, під час пожежі на території Новоайдарського району в Луганській області попередньо загинуло п’ятеро людей
Також внаслідок пожеж на Луганщині постраждало 20 будинків, а до лікарні було відправлено 21 місцевого жителя.
Як повідомлялося, на Луганщині на території Борівського та Охтирського лісництв сталася лісова пожежа.