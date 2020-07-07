Лісові пожежі на Луганщині: для евакуації постраждалих працює вісім вертольотів Мі-8

“В Луганській області вже другу добу палають ліси. Вогонь перекидається на селища та житлові будинки. Є жертви серед цивільного населення. До гасіння пожежі задіяні потужні резерви”, — йдеться в повідомленні.

Також до ліквідації полум’я долучилися і Об’єднані сили. Так зараз майже 400 військовослужбовців Збройних Сил України та близько 30 одиниць техніки активно допомагають гасити полум’я та ліквідовувати осередки загоряння.

Повідомляється, що задіяні підрозділи, які знаходяться в резерві та в районах відведення. Також залучені тилові підрозділи та військові пожежні команди.

Окрім цього для надання невідкладної та першої лікарської допомоги задіяно лікарсько-сестринські бригади (на санітарному транспорті).

“Для евакуації обпечених хворих працюють більше 15 екіпажів санітарних автомобілів та 8 вертольотів Мі-8”, — зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, під час пожежі на території Новоайдарського району в Луганській області попередньо загинуло п’ятеро людей



Також внаслідок пожеж на Луганщині постраждало 20 будинків, а до лікарні було відправлено 21 місцевого жителя.

Як повідомлялося, на Луганщині на території Борівського та Охтирського лісництв сталася лісова пожежа.