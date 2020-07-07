Поліція Луганської області підтвердила загибель 3-х людей у результаті лісової пожежі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. Речниця ГУ Національної поліції у Луганській області Тетяна Погукай підтвердила загибель трьох людей у результаті масштабної лісової пожежі у регіоні, пише УНН з посиланням на її Facebook.
На місці події у с. Смолянинове працюють ДСНС, поліція, військовослужбовці та лікарі швидкої допомоги. Внаслідок пожежі у с. Смолянинове повністю згоріло 22 будинки та 58 — пошкоджені.
Крім того, знищено вогнем 80% дачних будинків на дачному массиві біля озера Вовче. За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за ст. 270 КК України.
“Слідчі продовжують проводити огляди місць події. На даний момент підтверджено загибель 3-х громадян. До Новоайдарської лікарні евакуйовано 23 мешканця с. Смоляниново, з них — 16 дітей евакуйовані до дитячого відділення. Серед дорослих евакуйованих 7 осіб з діагнозами — термічні опіки тіла, отруєння продуктами горіння, гостра реакція на стрес”, — вказала вона у повідомленні.
До Сєвєродонецької лікарні були госпіталізовані 5 осіб, двом з них надали допомогу і вони залишили лікарню.
Співробітники поліції, спецпризначенці, бійці батальйону Луганськ-1 та патрульні поліцейські усю ніч будуть патрулювати у селищі Смолянінове та на території дачного масиву біля озера Вовче, щоб запобігти мародерству, крадіжкам та не допустити скоєння інших правопорушень.