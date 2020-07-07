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На ліквідацію пожежі на Луганщині залучені сили ДСНС з чотирьох областей України - ОДА

На ліквідацію пожежі на Луганщині залучені сили ДСНС з чотирьох областей України - ОДА

Київ • УНН

 • 17602 перегляди

КИЇВ. 7 липня. УНН. На ліквідацію пожежі на Луганщині залучені сили ДСНС з чотирьох областей України, ЗСУ та Нацполіція, пише УНН з посиланням на Facebook-повідомлення Луганської ОДА.

“Очільник Луганської області Сергій Гайдай особисто контролює роботу служб, задіяних до ліквідації масштабної пожежі у Новоайдарському та Сєвєродонецькому лісомисливських господарствах. Наразі пожежа досягла с. Смолянинове, де вогонь знищив понад 30 житлових будинків. Щонайменше чотири людини загинули та дев’ять госпіталізовані до лікарень. Дві особи у тяжкому стані перебувають у реанімації. Фахівці служби екстреної медичної допомоги системно оглядають будинки, що постраждали, та надають необхідну медичну допомогу їх мешканцям”, — вказано у повідомленні.

“Ліквідувати пожежу нам допомагають підрозділи ДСНС з Харківської, Донецької, Дніпропетровської та Полтавської областей, військові та співробітники Національної поліції. Поліція постійно патрулює місцевість, щоб не допустити фактів мародерства. Я вже говорив з Президентом, головою ДСНС України та Міністром оборони України щодо допомоги. Наразі нам були готові направити спеціалізований літак з Харкова, щоб загасити полум’я з повітря, але з того боку нам не підтвердили “режим тиші”, — зазначив Сергій Гайдай.

За його словами, причини загоряння ще остаточно не встановлені, версія підпалу також не виключається. Наразі усі літні люди з с. Смолянинове евакуйовані та розміщені у лікарнях на спеціально підготовлених базах. Вони забезпечені усім необхідним та отримують кваліфіковану медичну допомогу.

На локалізації пожежі, крім спецтехніки ДСНС, задіяні так звані бази артилерійських тягачів та інженерні машини розмежування, — про це повідомив командувач Операції об’єднаних сил, генерал-лейтенант Володимир Кравченко. Всього до гасіння залучено понад 360 людей та 85 одиниць техніки.

Для координації сил та засобів, задіяних на ліквідації лиха, ГУ ДСНС у Луганській області створений спеціальний штаб, до складу якого, зокрема, включені представники служби екстреної медичної допомоги та усіх аварійних служб. Штаб працює цілодобово.

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