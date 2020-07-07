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На ликвидацию пожара в Луганской области привлечены силы ГСЧС из четырех областей Украины - ОГА

На ликвидацию пожара в Луганской области привлечены силы ГСЧС из четырех областей Украины - ОГА

Киев  •  УНН

 • 17601 просмотра

КИЕВ. 7 июля. УНН. На ликвидацию пожара в Луганской области привлечены силы ГСЧС из четырех областей Украины, ВСУ и Нацполиция, пишет УНН со ссылкой на Facebook-сообщение Луганской ОГА.

“Глава Луганской области Сергей Гайдай лично контролирует работу служб, задействованных в ликвидации масштабного пожара в Новоайдарском и Северодонецком лесоохотничьем хозяйстве. Сейчас пожар достиг с. Смоляниново, где огонь уничтожил более 30 жилых домов. По меньшей мере четыре человека погибли и девять госпитализированы в больницы. Два человека в тяжелом состоянии находятся в реанимации. Специалисты службы экстренной медицинской помощи системно осматривают дома, пострадавших и оказывают необходимую медицинскую помощь их жителям”, — указано в сообщении.

“Ликвидировать пожар нам помогают подразделения ГСЧС из Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Полтавской областей, военные и сотрудники Национальной полиции. Полиция постоянно патрулирует местность, чтобы не допустить фактов мародерства. Я уже говорил с Президентом, председателем ГСЧС Украины и Министром обороны Украины о помощи. Сейчас нам были готовы направить специализированный самолет из Харькова, чтобы потушить пламя с воздуха, но с той стороны нам не подтвердили “режим тишины”, — отметил Сергей Гайдай.

По его словам, причины возгорания еще окончательно не установлены, версия поджога также не исключается. Сейчас все пожилые люди из с. Смоляниново эвакуированы и размещены в больницах на специально подготовленных базах. Они обеспечены всем необходимым и получают квалифицированную медицинскую помощь.

На локализации пожара, кроме спецтехники ГСЧС, задействованы так называемые базы артиллерийских тягачей и инженерные машины разграничения, — об этом сообщил командующий Операции объединенных сил, генерал-лейтенант Владимир Кравченко. Всего к тушению привлечены более 360 человек и 85 единиц техники.

Для координации сил и средств, задействованных на ликвидации бедствия, ГУ ГСЧС в Луганской области создан специальный штаб, в состав которого, в частности, включены представители службы экстренной медицинской помощи и всех аварийных служб. Штаб работает круглосуточно.

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