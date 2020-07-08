Лісові пожежі у Луганській області: кількість госпіталізованих зросла до 28 осіб, 17 з них - діти

“Госпіталізовано ще чотирьох людей. Загалом в місцевій лікарні перебуває 28 осіб, з них 17 дітей, зі слів лікарів їх стан стабільний. Залишається в тяжкому стані чоловік 1962 року нарождения, він знаходиться у реанімації (термічний опік полум’ям)”, — вказав Лисянський.

Він також додав, що у селищі Смоляніново пожежа знищила 22 будинки та 47 господарських приміщень.

Додамо, на ліквідацію пожежі на Луганщині залучені сили ДСНС з чотирьох областей України, ЗСУ та Нацполіція. Кількість загиблих уточнюється, цифри жертв варіюються від 3-х до 6 осіб.