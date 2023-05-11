LinkedIn скорочує понад 700 працівників задля оптимізації витрат
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Компанія LinkedIn стала останньою відомою технологічною компанією, яка почала скорочення робочих місць, звільнивши 716 працівників із 20 тисяч, пише BBC, передає УНН.
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Також соціальна мережа LinkedIn, яка орієнтована на бізнес-професіоналів, поетапно закриває свій додаток для пошуку роботи в Китаї.
У листі виконавчого директора компанії Райана Росланські зазначається, що цей крок спрямований на оптимізацію діяльності компанії.
"З огляду на те, що ринок і клієнтський попит зазнають більших коливань, і для більш ефективного обслуговування ринків, що розвиваються, і ринків, що зростають, ми розширюємо використання постачальників", - написав Росланський.
Він також зазначив, що зміни призведуть до створення 250 нових робочих місць, на які зможуть претендувати співробітники, що постраждали від скорочення у відділах продажів, операційної діяльності та технічної підтримки.
Після того, як у 2021 році компанія здебільшого вийшла з ринку Китаю, посилаючись на "складне середовище", додаток InCareers (що залишився) також буде поступово закритий до 9 серпня (InCareers охоплює лише китайський ринок).
Представник LinkedIn заявив, що фірма збереже свою присутність у Китаї, щоб допомогти компаніям, які працюють там, наймати та навчати співробітників за межами країни.
Доповнення
За останні шість місяців про звільнення оголосили такі компанії, як Amazon, материнська компанія LinkedIn - Microsoft - і Alphabet.
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