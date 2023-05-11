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LinkedIn скорочує понад 700 працівників задля оптимізації витрат

LinkedIn скорочує понад 700 працівників задля оптимізації витрат

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 травня. УНН. Компанія LinkedIn стала останньою відомою технологічною компанією, яка почала скорочення робочих місць, звільнивши 716 працівників із 20 тисяч, пише BBC, передає УНН.

Деталі

Також соціальна мережа LinkedIn, яка орієнтована на бізнес-професіоналів, поетапно закриває свій додаток для пошуку роботи в Китаї.

У листі виконавчого директора компанії Райана Росланські зазначається, що цей крок спрямований на оптимізацію діяльності компанії.

"З огляду на те, що ринок і клієнтський попит зазнають більших коливань, і для більш ефективного обслуговування ринків, що розвиваються, і ринків, що зростають, ми розширюємо використання постачальників", - написав Росланський.

Він також зазначив, що зміни призведуть до створення 250 нових робочих місць, на які зможуть претендувати співробітники, що постраждали від скорочення у відділах продажів, операційної діяльності та технічної підтримки.

Після того, як у 2021 році компанія здебільшого вийшла з ринку Китаю, посилаючись на "складне середовище", додаток InCareers (що залишився) також буде поступово закритий до 9 серпня (InCareers охоплює лише китайський ринок).

Представник LinkedIn заявив, що фірма збереже свою присутність у Китаї, щоб допомогти компаніям, які працюють там, наймати та навчати співробітників за межами країни.

Доповнення

За останні шість місяців про звільнення оголосили такі компанії, як Amazon, материнська компанія LinkedIn - Microsoft - і Alphabet.

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