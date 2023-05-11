Microsoft не буде підвищувати зарплатню своїм працівникам цього року - Insider
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Корпорація Microsoft не підвищуватиме зарплати працівникам цього року і скоротить бюджет на бонуси та акції. Про це в середу повідомило видання Insider з посиланням на внутрішній електронний лист генерального директора компанії Сатьї Наделли, пише УНН.
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"Минулого року ми зробили значні інвестиції в компенсації, зумовлені ринковими умовами та результатами діяльності компанії, майже подвоївши наш глобальний бюджет на винагороди... Цього року економічні умови дуже відрізняються за багатьма параметрами", - цитує видання слова Наделли.
Деталі
У січні Microsoft заявила, що звільнить 10 тисяч працівників, у зв'язку з уповільненням темпів зростання в умовах турбулентної економіки.
Зараз Microsoft зосередила свою увагу на генеративному ШІ - сфері, яку індустрія розглядає як "світлу пляму" в своєму розвитку. У співпраці з розробником ChatGPT, компанією OpenAI, технологічний гігант впроваджує технологію штучного інтелекту у свої продукти Office, а також пошукову систему Bing.
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