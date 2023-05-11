Microsoft не будет повышать зарплату своим работникам в этом году - Insider

Цитата

"В прошлом году мы сделали значительные инвестиции в компенсации, обусловленные рыночными условиями и результатами деятельности компании, почти удвоив наш глобальный бюджет на вознаграждения... В этом году экономические условия очень отличаются по многим параметрам", - цитирует издание слова Наделли.

Детали

В январе Microsoft заявила, что уволит 10 тысяч работников, в связи с замедлением темпов роста в условиях турбулентной экономики.

Сейчас Microsoft сосредоточила свое внимание на генеративном ИИ - сфере, которую индустрия рассматривает как "светлое пятно" в своем развитии. В сотрудничестве с разработчиком ChatGPT, компанией OpenAI, технологический гигант внедряет технологию искусственного интеллекта в свои продукты Office, а также поисковую систему Bing.

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