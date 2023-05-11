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13 марта, 19:26 • 52049 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 106530 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 108670 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13 марта, 13:40 • 108743 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 102266 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 96899 просмотра

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13 марта, 06:36 • 110696 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Microsoft не будет повышать зарплату своим работникам в этом году - Insider

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Киев • УНН

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КИЕВ. 11 мая. УНН. Корпорация Microsoft не будет повышать зарплаты работникам в этом году и сократит бюджет на бонусы и акции. Об этом в среду сообщило издание Insider со ссылкой на внутреннее электронное письмо генерального директора компании Сатьи Наделли, пишет УНН.

Цитата

"В прошлом году мы сделали значительные инвестиции в компенсации, обусловленные рыночными условиями и результатами деятельности компании, почти удвоив наш глобальный бюджет на вознаграждения... В этом году экономические условия очень отличаются по многим параметрам", - цитирует издание слова Наделли.

Детали

В январе Microsoft заявила, что уволит 10 тысяч работников, в связи с замедлением темпов роста в условиях турбулентной экономики.

Сейчас Microsoft сосредоточила свое внимание на генеративном ИИ - сфере, которую индустрия рассматривает как "светлое пятно" в своем развитии. В сотрудничестве с разработчиком ChatGPT, компанией OpenAI, технологический гигант внедряет технологию искусственного интеллекта в свои продукты Office, а также поисковую систему Bing.

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