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LinkedIn сокращает более 700 сотрудников для оптимизации расходов

LinkedIn сокращает более 700 сотрудников для оптимизации расходов

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 мая. УНН. Компания LinkedIn стала последней известной технологической компанией, которая начала сокращение рабочих мест, уволив 716 работников из 20 тысяч, пишет BBC, передает УНН.

Детали

Также социальная сеть LinkedIn, которая ориентирована на бизнес-профессионалов, поэтапно закрывает свое приложение для поиска работы в Китае.

В письме исполнительного директора компании Райана Рослански отмечается, что этот шаг направлен на оптимизацию деятельности компании.

"Учитывая, что рынок и клиентский спрос испытывают большие колебания, и для более эффективного обслуживания развивающихся и растущих рынков, мы расширяем использование поставщиков", - написал Рослански.

Он также отметил, что изменения приведут к созданию 250 новых рабочих мест, на которые смогут претендовать сотрудники, пострадавшие от сокращения в отделах продаж, операционной деятельности и технической поддержки.

После того, как в 2021 году компания в основном вышла с рынка Китая, ссылаясь на "сложную среду", приложение InCareers (оставшееся) также будет постепенно закрыто до 9 августа (InCareers охватывает только китайский рынок).

Представитель LinkedIn заявил, что фирма сохранит свое присутствие в Китае, чтобы помочь работающим там компаниям нанимать и обучать сотрудников за пределами страны.

Дополнение

За последние шесть месяцев об увольнении объявили такие компании, как Amazon, материнская компания LinkedIn - Microsoft - и Alphabet.

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