Лінгвоцид є складовою війни, яку росія веде проти України - мовний омбудсмен Івановська

Фото: "Русифікація - геноцид України"

21 лютого в Україні відзначають Міжнародний день рідної мови - свято, що нагадує про культурне розмаїття, багатомовність та право кожного народу зберігати свою мовну спадщину. Для України це також день про захист мови у час війни. Про це написала у Facebook уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська, передає УНН.

Деталі

Для більшості країн це свято про збереження. Для України - це також про захист. Ми - держава, яка зі зброєю в руках відстоює не лише свою територіальну цілісність, а й право залишатися собою та говорити рідною мовою. Українську мову століттями намагається знищити імперія. Коли не вдається заборонити - витісняють. Не вдається витіснити - карають і намагаються зламати її носіїв. Лінгвоцид - це складова війни, яку росія веде проти України - йдеться у дописі.

Олена Івановська наголошує, що Україна послідовно демонструє відданість європейським стандартам захисту прав національних меншин і корінних народів. Верховна Рада ухвалила законопроєкт щодо імплементації положень Європейської хартії регіональних або міноритарних мов, який розширює перелік мов, що підлягають захисту. За попередніми даними, наразі, цей документ очікує підпису Президента України.

Ми прагнемо забезпечити належні умови для розвитку мовного розмаїття в Україні відповідно до міжнародних зобов’язань і водночас із неухильним дотриманням статусу української мови як державної. Представники кожної національної спільноти мають всі можливості зберігати і розвивати свою мову. Водночас володіння державною мовою та її використання у сферах, визначених українським законодавством, є необхідною умовою повноцінної участі в суспільному житті держави. Захист мовного розмаїття і утвердження української мови як державної - не взаємовиключні процеси - наголошується у дописі.

Нагадаємо

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська розповіла про механізми захисту української мови, кількість звернень громадян та відповідальність за порушення мовного законодавства.