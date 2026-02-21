Лінгвоцид є складовою війни, яку росія веде проти України - мовний омбудсмен Івановська

$43.270.00
50.920.00
ukenru
Ексклюзив
11:17 • 4434 перегляди
На Дніпровщині компанія влаштувала конфлікт зі стріляниною у військових, є один поранений і двоє затриманих
11:02 • 7948 перегляди
Україна закликала Брюссель втрутитися у суперечку з Угорщиною щодо нафтопроводу - ЗМІ
09:59 • 8366 перегляди
Україна запровадила санкції проти 225 капітанів російського "тіньового флоту" та компаній ВПК
Ексклюзив
08:00 • 11135 перегляди
Чорний кмин: властивості та користь для організмуPhoto
20 лютого, 19:44 • 20799 перегляди
Є інформація про підготовку ворогом нових ударів по енергетиці - Шмигаль
20 лютого, 18:27 • 31789 перегляди
Угорщина заблокувала 90 млрд євро допомоги для України - FT
20 лютого, 16:35 • 26054 перегляди
Через відлигу рівень води в річках України зросте: які області може підтопити
20 лютого, 14:46 • 30185 перегляди
Україна розраховує на ще один раунд тристоронніх переговорів у лютому, відповіді готові і пріоритети визначені - Зеленський
20 лютого, 13:29 • 27856 перегляди
НБУ припиняє обіг банкнот 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років
20 лютого, 12:53 • 23777 перегляди
ЄС планує ухвалити 20-й пакет санкцій проти росії наступного понеділка - Каллас
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−1°
2м/с
48%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
МОК розпочне розслідування щодо очільника ФІФА Інфантіно через його участь у політичному заході Трампа21 лютого, 03:41 • 8396 перегляди
російський танкер прямує до Куби в обхід санкцій США на тлі енергетичного колапсу на острові21 лютого, 04:14 • 8744 перегляди
Колумбія досягла прогресу в переговорах із Венесуелою щодо відновлення торгівлі природним газом21 лютого, 04:31 • 10562 перегляди
Південна Корея розглядає можливість приєднання до програми PURL для підтримки України озброєнням21 лютого, 04:48 • 11807 перегляди
Ерік Дейн з "Анатомії Грей" дав останню пораду своїм донькам у посмертному інтерв'ю07:37 • 8718 перегляди
Публікації
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість20 лютого, 13:32 • 31950 перегляди
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto20 лютого, 11:49 • 41187 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 52346 перегляди
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби19 лютого, 14:22 • 69385 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 106885 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Фрідріх Мерц
Роберт Фіцо
Ангела Меркель
Петер Сіярто
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Вашингтон
Словаччина
Іран
Реклама
УНН Lite
Зендею помітили з новою обручкою на тлі чуток про таємний шлюб з Томом ГолландомPhoto08:33 • 4664 перегляди
Ерік Дейн з "Анатомії Грей" дав останню пораду своїм донькам у посмертному інтерв'ю07:37 • 8836 перегляди
Бойфренд Дженніфер Еністон розкрив секрети здорової комунікації у їхніх стосунках20 лютого, 20:02 • 11957 перегляди
Мел Гібсон після розриву з Розалінд Росс готовий до нових стосунків та народження дітей20 лютого, 19:21 • 14743 перегляди
"Знайшла кохання на схилі літ" - Лілія Сандулеса таємно вийшла заміж вп'яте під час війни20 лютого, 13:28 • 20381 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Іскандер (ОТРК)
Шахед-136

Лінгвоцид є складовою війни, яку росія веде проти України - мовний омбудсмен Івановська

Київ • УНН

 • 60 перегляди

21 лютого Україна відзначає Міжнародний день рідної мови, що є нагадуванням про культурне розмаїття та право зберігати мовну спадщину. Для України це також день захисту мови в умовах війни, як зазначила уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська.

Лінгвоцид є складовою війни, яку росія веде проти України - мовний омбудсмен Івановська
Фото: "Русифікація - геноцид України"

21 лютого в Україні відзначають Міжнародний день рідної мови - свято, що нагадує про культурне розмаїття, багатомовність та право кожного народу зберігати свою мовну спадщину. Для України це також день про захист мови у час війни. Про це написала у Facebook уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська, передає УНН.

Деталі

Для більшості країн це свято про збереження. Для України - це також про захист. Ми - держава, яка зі зброєю в руках відстоює не лише свою територіальну цілісність, а й право залишатися собою та говорити рідною мовою. Українську мову століттями намагається знищити імперія. Коли не вдається заборонити - витісняють. Не вдається витіснити - карають і намагаються зламати її носіїв. Лінгвоцид - це складова війни, яку росія веде проти України

- йдеться у дописі.

Олена Івановська наголошує, що Україна послідовно демонструє відданість європейським стандартам захисту прав національних меншин і корінних народів. Верховна Рада ухвалила законопроєкт щодо імплементації положень Європейської хартії регіональних або міноритарних мов, який розширює перелік мов, що підлягають захисту. За попередніми даними, наразі, цей документ очікує підпису Президента України.

Ми прагнемо забезпечити належні умови для розвитку мовного розмаїття в Україні відповідно до міжнародних зобов’язань і водночас із неухильним дотриманням статусу української мови як державної. Представники кожної національної спільноти мають всі можливості зберігати і розвивати свою мову. Водночас володіння державною мовою та її використання у сферах, визначених українським законодавством, є необхідною умовою повноцінної участі в суспільному житті держави. Захист мовного розмаїття і утвердження української мови як державної - не взаємовиключні процеси

 - наголошується у дописі.

Нагадаємо

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська розповіла про механізми захисту української мови, кількість звернень громадян та відповідальність за порушення мовного законодавства.

Алла Кіосак

СуспільствоВійна в УкраїніПолітика
російська пропаганда
Олена Івановська
Війна в Україні
Верховна Рада України
Україна