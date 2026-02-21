Лингвоцид является составляющей войны, которую россия ведет против Украины - языковой омбудсмен Ивановская

$43.270.00
На Днепропетровщине компания устроила конфликт со стрельбой в военных, есть один раненый и двое задержанных
Украина призвала Брюссель вмешаться в спор с Венгрией по поводу нефтепровода - СМИ
Украина ввела санкции против 225 капитанов российского "теневого флота" и компаний ВПК
Черный тмин: свойства и польза для организма
Есть информация о подготовке врагом новых ударов по энергетике - Шмыгаль
Венгрия заблокировала 90 млрд евро помощи для Украины - FT
Из-за оттепели уровень воды в реках Украины вырастет: какие области может подтопить
Украина рассчитывает на еще один раунд трехсторонних переговоров в феврале, ответы готовы и приоритеты определены - Зеленский
НБУ прекращает обращение банкнот 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003–2007 годов
ЕС планирует принять 20-й пакет санкций против россии в следующий понедельник - Каллас
МОК начнет расследование в отношении главы ФИФА Инфантино из-за его участия в политическом мероприятии Трампа
российский танкер направляется на Кубу в обход санкций США на фоне энергетического коллапса на острове
Колумбия достигла прогресса в переговорах с Венесуэлой по возобновлению торговли природным газом
Южная Корея рассматривает возможность присоединения к программе PURL для поддержки Украины вооружением
Эрик Дэйн из "Анатомии страсти" дал последний совет своим дочерям в посмертном интервью
публикации
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делать
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 52789 просмотра
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 107279 просмотра
Дональд Трамп
Фридрих Мерц
Ангела Меркель
Петер Сийярто
Роберт Фицо
Украина
Соединённые Штаты
Вашингтон
Иран
Село
Зендею заметили с новым кольцом на фоне слухов о тайном браке с Томом Холландом
Эрик Дэйн из "Анатомии страсти" дал последний совет своим дочерям в посмертном интервью
Бойфренд Дженнифер Энистон раскрыл секреты здоровой коммуникации в их отношениях
Мел Гибсон после разрыва с Розалинд Росс готов к новым отношениям и рождению детей
"Нашла любовь на склоне лет" - Лилия Сандулеса тайно вышла замуж в пятый раз во время войны
Техника
Социальная сеть
Фильм
9К720 Искандер
Шахед-136

Лингвоцид является составляющей войны, которую россия ведет против Украины - языковой омбудсмен Ивановская

Киев • УНН

 • 450 просмотра

21 февраля Украина отмечает Международный день родного языка, что является напоминанием о культурном разнообразии и праве сохранять языковое наследие. Для Украины это также день защиты языка в условиях войны, как отметила уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская.

Лингвоцид является составляющей войны, которую россия ведет против Украины - языковой омбудсмен Ивановская
Фото: "Русификация - геноцид Украины"

21 февраля в Украине отмечают Международный день родного языка - праздник, напоминающий о культурном разнообразии, многоязычии и праве каждого народа сохранять свое языковое наследие. Для Украины это также день о защите языка во время войны. Об этом написала в Facebook уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская, передает УНН.

Подробности

Для большинства стран этот праздник о сохранении. Для Украины - это также о защите. Мы - государство, которое с оружием в руках отстаивает не только свою территориальную целостность, но и право оставаться собой и говорить на родном языке. Украинский язык веками пытается уничтожить империя. Когда не удается запретить - вытесняют. Не удается вытеснить - наказывают и пытаются сломать его носителей. Лингвоцид - это составляющая войны, которую россия ведет против Украины

- говорится в сообщении.

Елена Ивановская подчеркивает, что Украина последовательно демонстрирует приверженность европейским стандартам защиты прав национальных меньшинств и коренных народов. Верховная Рада приняла законопроект по имплементации положений Европейской хартии региональных или миноритарных языков, который расширяет перечень языков, подлежащих защите. По предварительным данным, сейчас этот документ ожидает подписи Президента Украины.

Мы стремимся обеспечить надлежащие условия для развития языкового разнообразия в Украине в соответствии с международными обязательствами и одновременно с неукоснительным соблюдением статуса украинского языка как государственного. Представители каждого национального сообщества имеют все возможности сохранять и развивать свой язык. В то же время владение государственным языком и его использование в сферах, определенных украинским законодательством, является необходимым условием полноценного участия в общественной жизни государства. Защита языкового разнообразия и утверждение украинского языка как государственного - не взаимоисключающие процессы

 - отмечается в сообщении.

Напомним

Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская рассказала о механизмах защиты украинского языка, количестве обращений граждан и ответственности за нарушение языкового законодательства.

Алла Киосак

Общество Война в Украине Политика
российская пропаганда
Елена Ивановская
Война в Украине
Верховная Рада
Украина