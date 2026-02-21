Лингвоцид является составляющей войны, которую россия ведет против Украины - языковой омбудсмен Ивановская

Фото: "Русификация - геноцид Украины"

21 февраля в Украине отмечают Международный день родного языка - праздник, напоминающий о культурном разнообразии, многоязычии и праве каждого народа сохранять свое языковое наследие. Для Украины это также день о защите языка во время войны. Об этом написала в Facebook уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская, передает УНН.

Подробности

Для большинства стран этот праздник о сохранении. Для Украины - это также о защите. Мы - государство, которое с оружием в руках отстаивает не только свою территориальную целостность, но и право оставаться собой и говорить на родном языке. Украинский язык веками пытается уничтожить империя. Когда не удается запретить - вытесняют. Не удается вытеснить - наказывают и пытаются сломать его носителей. Лингвоцид - это составляющая войны, которую россия ведет против Украины - говорится в сообщении.

Елена Ивановская подчеркивает, что Украина последовательно демонстрирует приверженность европейским стандартам защиты прав национальных меньшинств и коренных народов. Верховная Рада приняла законопроект по имплементации положений Европейской хартии региональных или миноритарных языков, который расширяет перечень языков, подлежащих защите. По предварительным данным, сейчас этот документ ожидает подписи Президента Украины.

Мы стремимся обеспечить надлежащие условия для развития языкового разнообразия в Украине в соответствии с международными обязательствами и одновременно с неукоснительным соблюдением статуса украинского языка как государственного. Представители каждого национального сообщества имеют все возможности сохранять и развивать свой язык. В то же время владение государственным языком и его использование в сферах, определенных украинским законодательством, является необходимым условием полноценного участия в общественной жизни государства. Защита языкового разнообразия и утверждение украинского языка как государственного - не взаимоисключающие процессы - отмечается в сообщении.

Напомним

